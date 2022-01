The New York Times köper The Athletic

Tidningsjätten The New York Times satsar på sport. Arkivbild. Foto: TT

The New York Times har till skillnad från många lokaltidningar i USA gått starkt de senaste åren, och lockade under Trumps styre miljontals prenumeranter. Den senaste kvartalssiffran pekade på 8,4 miljoner prenumeranter, vilket är i linje med tidningens mål på 10 miljoner år 2025.