Bolts värdering dubblades på fem månader

Bolt meddelade under tisdagen att de fått in 711 miljoner dollar, cirka 6,5 miljarder kronor, i den senaste investeringsrundan som leddes av Sequoia Capital and Fidelity.

En bidragande faktor till att investerare är villiga att satsa mer på företaget, säger vd Markus Villig till CNBC, är att de ser värdet av en "super-app" som samlar flera olika tjänster på en plattform.

Enligt företaget har de 100 miljoner kunder i 45 länder.