Spara 5 900 kronor i månaden – genom att vara "jobbig" kund

Det var år 2021 som inflationen, i Sverige och i stora delar av omvärlden, började stiga efter att ha legat på en tidigare låg nivå.

Vid årsskiftet mellan 2021 och 2022 uppmätte man den högsta inflationssiffran på 30 år när konsumentprisindex landade på drygt fyra procent.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksbanken har därför, under de senaste åren, höjt styrräntan vid flera tillfällen och under hösten 2023 "pikade" den på 4,0 procent. I maj 2024 sänkte man styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent, för att sedan, i augusti, göra en likadan sänkning till den nuvarande räntan på 3,50 procent.

– Vi blir allt mer trygga med att inflationsutsikterna ter sig stabila men det bygger på en bild här och nu. Ändrar förutsättningarna kommer vi ändra penningpolitiken, sa riksbankschefen Erik Thedéen då, enligt SVT.



Erik Thedéen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Boendeekonomen: Sätt press på banken

När styrräntan varit på höga nivåer har även bolåneräntorna skenat iväg rejält. Men med de senaste räntesänkningarna blir det också lättare att sätta press på bankerna, enligt Hypoteket.

– Det sista man ska göra nu som bolånekund är att bara sitta stilla och glädjas åt att räntorna verkar ha toppat. Ju fler kunder som utmanar, förhandlar och ifrågasätter sin ränta desto mer konkurrensutsatt blir branschen. Jag vet att många tycker att det kan kännas ovant och lite jobbigt att förhandla, men tro mig, det kan verkligen vara värt det. En bra förhandling kan leda till många sparade tusenlappar, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket, i ett pressmeddelande.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så mycket pengar kan du spara

Hypoteket har beräknat effekten, i kronor per månad och år, om ett hushåll lyckas förhandla ner sin bolåneränta från 4,42 procent – vilket var snitträntan på 3 månaders bolån i juli – till 3,0 procent. Att man valt just 3,0 procent beror på att Riksbanken, som flaggat för ytterligare sänkningar under 2024, uppgett att styrräntan kan komma att landa på mellan 2,75 procent 3,0 procent vid årets slut.

Så hur mycket kan man spara i en sådan hypotetisk situation? Det beror förstås på hur stort bolån man har. Men så här ser det ut för fem olika lånebelopp:

Lån på 1 000 000 kronor

Räntekostnad vid 4,42 procent: 3 683 kronor.

Räntekostnad vid 3,0 procent: 2 500 kronor.

Skillnad per månad: 1 183 kronor.

Skillnad per år: 14 196 kronor.

Lån på 2 000 000 kronor



Räntekostnad vid 4,42 procent: 7 367 kronor.

Räntekostnad vid 3,0 procent: 5 000 kronor.

Skillnad per månad: 2 367 kronor.

Skillnad per år: 28 404 kronor.

Lån på 3 000 000 kronor



Räntekostnad vid 4,42 procent: 11 050 kronor.

Räntekostnad vid 3,0 procent: 7 500 kronor.

Skillnad per månad: 3 550 kronor.

Skillnad per år: 42 600 kronor.

Lån på 4 000 000 kronor



Räntekostnad vid 4,42 procent: 14 733 kronor.

Räntekostnad vid 3,0 procent: 10 000 kronor.

Skillnad per månad: 4 733 kronor.

Skillnad per år: 56 796 kronor.

Lån på 5 000 000 kronor



Räntekostnad vid 4,42 procent: 18 417 kronor.

Räntekostnad vid 3,0 procent: 12 500 kronor.

Skillnad per månad: 5 917 kronor.

Skillnad per år: 71 004 kronor.

Tänk på det här när du förhandlar bolåneräntan

Hypoteket listar vidare sju punkter som du bör ha i åtanke när det kommer till din bolåneränta: