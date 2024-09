Galna miljonregnet över OKQ8:s vd – drar in monsterlön

Den 20 augusti 1926 bildas Bilägarnas Inköpscentral, även kallat IC. Detta efter att literpriset på drivmedel i Sverige låg på 35 öre litern under 1923, samtidigt som världsmarknadspriset på drivmedel låg på 12 öre litern.

Det kom dock att dröja fram till 1969 innan IC bytte namn och istället blev känt som OK. 27 år senare, 1996, blev ett till två när svenska OK slogs ihop med Q8, som var företaget Kuwait Petroleum Corporations varumärke som erbjöd blyfri bensin.

Namnet Q8, med rötter i mellanöstern, tog namnet för att anspela på rötterna i just Kuwait. I tal uttalas Q8 just Kuwait på engelska.

Foto: Fredrik Persson/TT

Det oljerika landet Kuwait är därifrån Q8 härstammar. Foto: Jaber Abdulkhaleg/TT

OKQ8:s etablering i Sverige

Under 2000-talet om OKQ8 AB att skruva upp tempot ytterligare när man gick från att vara en bensinstation till att istället bli en servicestation.



Numera kan du handla allt från spolarvätska, vindrutetorkare och andra förnödenheter till billen till godis, läsk och korv på någon av företagets 770 stationer runt om i landet.

I takt med utvecklingen och företagets expansion har det även synts i bolagets kassakista. Från att ha omsatt 25,5 miljarder under 2020 och 19,9 miljarder under 2021 så har pengarna rasslat in i en rasande takt.

Under 2023 steg omsättningen till hisnande 61,7 miljarder kronor och de totala tillgångarna skrevs då till 13,9 miljarder.

Hittills under 2024 fortsätter man dra in storkovan. Fram till mitten på september skrivs omsättningen till 42,5 miljarder. Och mer ser det ut att bli.

Foto: Janerik Henriksson/TT

OKQ8:s vd tjänar miljoner

När företaget går som tåget brukar det som bekant även märkas hos företagets ledare. Där tenderar plånboken som oftast bli än tjockare om bolaget är välmående. Och precis så är det för OKQ8:s svenska vd, Karin Eriksson, som tillträdde vd-posten 2023.

Enligt Skatteverkets senaste handlingar, som Nyheter24 tagit del av, hade vd:n en förvärvsinkomst som under 2023 låg på hela 4 550 600 kronor.

Fördelat på årets tolv månader ger detta henne en månadslön på sanslösa 379 216 kronor.

Inte illa Eriksson!

