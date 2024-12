Galna Swish-siffran: 7 000 betalningar per minut

December har inletts efter en hektisk Black week, tidpunkten på året då svenskarna handlar allra mest. Bara e-handeln ökade med närmare tio procent under hela veckan, jämfört med föregående år.

2023 redovisade handeln i stort att svenskarna bidrog till en omsättning på 8,7 miljarder kronor – under hela veckan.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Svenskarnas swishande uppgår till miljarder

Betaltjänsten Swish har sedan införandet i Sverige vuxit ut till en viktig aktör för svenskarnas privatekonomi. Appen gör det som bekant enklare för dig att föra över pengar på ett ögonblick till andra personer – oavsett banktillhörighet.

Under oktober 2024 genomfördes hela 91,8 miljoner betalningar med hjälp av appen, av totalt 8,5 miljoner privatanvändare. Den totala summan som swishades i oktober uppgick till makalösa 47,2 miljarder kronor.

Med andra ord har svenskarna tagit tjänsten till sig för att enklare och smidigare kunna handskas med privatekonomin och eventuella ärenden som tidigare tog en till tre bankdagar.

Det ökade antalet användningar av tjänsten märktes även under Black Week. Under årets köpstarkaste vecka genomfördes ett rekord i antal betalningar genomförda med betaltjänsten Swish.

Hela 15 miljoner betalningar swishades i appen vilket Swish själva uppger är den starkaste veckan någonsin.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Så swishar svenskarna Swish lanserades i Sverige 2011.

I dag har betalappen 8 400 000 användare.

I oktober 2024 genomfördes 91,8 miljoner betalningar med Swish för en totalt summa av 47,2 miljarder kronor.

Det finns 325 00 företag i Sverige som tar betalt med Swish.

20 procent av svenskarna i ålder 16 till 54 år föredrar att betala med Swish.

Det går även att swisha till nummer i åtta andra länder: Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Belgien, Schweiz och Portugal.

Swish: Så mycket swishades under Black Week 2024

Nyheter24 har pratat med Jenny Ragnartz, PR- och kommunikationsspecialist på Swish. Hon uppger att dagen efter Black friday, som ses vara den dagen då handelsveckan kulminerar, swishades nära 7 000 betalningar per minut.

– Under lördagen swishades det totalt som mest cirka 6 700 betalningar per minut, både privat och till företag. Under hela Black Week skickades 15 miljoner Swish-betalningar till företag. Dessa uppgick till totalt ca 7,1 miljarder kronor, säger hon.

Enligt Ragnartz brukar en "vanlig vecka" motsvara omkring fem miljoner färre betalningar, jämfört med under Black week.

– En vanlig vecka ligger på 10–11 miljoner Swish-betalningar till företag, cirka 4 miljarder kronor. Under hela Black Week skickades 15 miljoner Swish-betalningar till företag, avslutar Ragnartz med att säga till Nyheter24.

