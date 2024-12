De kan få 1 500 kronor mer i pension – i tio års tid

Inför 2025 har det beslutats att skatten på ISK-sparande regleras. Efter att Riksgälden fastställt statslåneräntan står det nu klart att vissa får hela 1 700 kronor i sänkt skatt nästa år.

Det finns dock andra sätt som kan vara betydligt mer lönsamma än att spara pengar på ett investeringssparkonto, så kallat ISK.

I ett pressmeddelande redogör nämligen Länsförsäkringars pensionsekonom, Trifa Chireh, att en uträkning hon gjort visar att löneväxling kan vara betydligt mer lönsamt för din ekonomi, framför allt över tid.

– Uträkningen visar att löneväxling ger 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK, vilket kan ge tusenlappar mer per månad, säger hon i pressmeddelandet.

Ekonomen: Då kan skatten sänkas

I en intervju med Nyheter24 utvecklar Chireh viktiga detaljer för dig som överväger att börja löneväxla. Hon menar nämligen att löneväxling är otroligt skattefördelaktigt och på så sätt en attraktiv lösning för många höginkomsttagare.

– Genom att löneväxla kan du undvika att mer än hälften av lönen över 53 600 kr försvinner i skatt. När du sedan går i pension finns det goda chanser att skatten blir 30 procent istället för de cirka 50 procent som höginkomsttagare betalar i dag, redogör hon för och tillägger:

– Avkastningsskatten är dessutom lägre för pensionssparande än för andra sparformer, och att arbetsgivaren kan skjuta till med sex procent extra av belopp som löneväxlas, vilket kan ge ett ytterligare tillskott till pensionen.

Löneväxla? Det måste du tänka på

Men det finns också detaljer som är viktiga att känna till för att veta hur det påverkar sparandet över tid, menar hon.

– När det gäller löneväxling är det viktigt att fundera över hur flexibelt du vill att ditt sparande ska vara. Även om löneväxling kan vara mycket fördelaktigt, betyder det inte att allt ditt sparande bör ske via löneväxling.

Istället menar pensionsekonomen Trifa Chireh att pensionssparande via just löneväxling ofta är låst tills dess att du uppnår pensionsåldern, vilket innebär att du inte kan komma åt pengarna om du skulle vara i behov av dem tidigare.

– Därför är det bra att ha en balans mellan ett låst sparande och ett sparande som du kan komma åt vid behov, till exempel i en ISK-depå eller en kapitalförsäkring.

Trifa Chireh är pensionsekonom på Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar Pressbild

"Ger 1 500 kronor mer per månad"

I den uträkning hon redogör för i pressmeddelandet utgår hon från ett räkneexempel.

Om ditt löneavdrag vid löneväxling är, exempelvis, 2 500 kronor i månaden, så kan det jämställas med att en summa på 1 800 kronor av skattade pengar placeras i ISK-sparande.

”Efter 16 års sparande skulle tjänstepensionsutbetalningen, efter att ha inkomstbeskattats med 30 procent, uppgå till 4 400 kronor i månaden under tio år. Det kan jämföras med sparandet ISK som ger 2 900 kronor per månad. Det innebär att löneväxlingen ger 1 500 kronor mer per månad under tio års tid. I båda fallen antas en årlig real avkastning på fem procent”, skriver de i sitt räkneexempel i pressmeddelandet.

Det innebär alltså att du som väljer att löneväxla kan få ut 1 500 kronor mer per månad under tio års tid när du uppnått pensionen, jämfört med om du sparat pengarna via ISK.

Då ska du inte löneväxla: "Inte lika förmånligt"

Trifa Chireh betonar dock att det inte alltid är fördelaktigt att välja löneväxling i förhållande till ett ISK-sparande. Ett grundkrav för att det ska vara fördelaktigt är att du har en tillräckligt hög lön.

– Löneväxling är inte alls fördelaktigt för dig som tjänar under 53 600 kronor per månad år 2025, eftersom du då går miste om pension och det kan även påverka andra förmåner som är baserade på din bruttolön, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

Men detta är inte det enda bakslaget du kan råka ut för om du väljer att löneväxla med en "låg" inkomst.

– Dessutom blir det inte lika förmånligt skattemässigt. I sådana fall är det mycket mer fördelaktigt att spara i andra former, som exempelvis på ett ISK-konto eller i en kapitalförsäkring, avslutar hon med att säga till Nyheter24.

