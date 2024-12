Har du någon av dyrgriparna hemma? De är värda 22 500 kronor

De senaste åren har second hand blivit allt mer populärt. På köp- och säljsajten Tradera har flera varugrupper ökat markant i antal annonser och genomförda affärer.



Sofia Hagelin arbetar som kommunikationschef på Tradera. I en tidigare intervju med Nyheter24 har hon redogjort för vad hon tror ligger till grund för det stora uppsvinget av att handla just second hand.

– Jag tror att många som redan handlar kläder second hand börjar inse att man inte behöver begränsa sig till garderoben vad gäller second hand shopping. Det finns en stor efterfrågan på lyx och designvaror även inom till exempel klockor, accessoarer och skönhet, och att köpa second hand är ett enkelt sätt att hitta detta till ett bättre pris och dessutom göra något bra för planeten.

Hon köpte Picasso-verk för 65 kronor

Gillar du att gå på loppis för att se om du kan hitta det där köpet som kan förändra livet? Just det var faktiskt en kvinna i New York med om för ett antal år sedan.

När Nancy Cavaliere besökte Frälsningsarméns loppis i New York 2018 hittade hon fyra tallrikar hon inte kunde slita ögonen ifrån. Efter att ha köpt dem för 65 kronor inspekterade hon senare tallrikarna närmare, och såg till sin stora förvåning ett välbekant namn på baksidan: Pablo Picasso.

Efter att ha kontrollerat äktheten auktionerade Cavaliere sedan ut de fyra tallrikarna på det anrika auktionshuset Sotheby’s. Efter avslutad budgivning visade det sig att köpet som kostade 65 kronor skulle generera hela 22 000 dollar, motsvarande 239 000 kronor, efter att auktionshuset fått sin provision.

Inte illa.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Lisa Larson-keramik allt populärare

Att hitta dyrgripar är ingen omöjlighet i Sverige heller. Med en viss portion tur kan du kanske hitta ett konstverk som senare visar sig vara värt en förmögenhet.

I andra fall kanske du snarare gillar att ha fina saker i ditt hem och därför handlar begagnat för ett lägre pris.

Keramikern och formgivaren Lisa Larson är en konstnär som blivit allt populärare på just Tradera, framför allt med bakgrund av hennes död 2024, berättar Sofia Hagelin.

– Hennes keramik har blivit ännu mer efterfrågad sedan hennes bortgång i mars 2024. Den 12 mars till 12 augusti 2024 har försäljningen av Lisa Larson på Tradera ökat med 49 procent jämfört med samma period i fjol. Snittpriserna är än så länge ungefär samma som tidigare. Ungefär 10 procent av försäljningen går till utlandet och då framförallt till Japan, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Holland.

Fem saker från Svenskt Tenn värda tusenlappar

Andra inredningsprylar och prydnader som blivit intressanta för allt flera köpare är varor från det exklusiva märket Svenskt Tenn.

De säljer inredning och prydnader i en rad olika prisklasser som sträcker upp emot 100 000 kronor.

– Under senaste året har intresset för Svenskt Tenn varit extra stort på Tradera. Märket har en högre efterfrågan än det finns utbud, vilket betyder att det brukar bli livlig budgivning på de objekt som läggs ut, säger hon.

Har du en försmak för just Svenskt Tenn?

Hagelin listar de fem dyraste föremålen som sålts på Tradera under 2024. Kanske har du något av detta hemma?

5. Gardiner från Svenskt Tenn

Gardinerna "Stensöta" från Svenskt Tenn såldes för 9 850 kronor efter avslutad auktion under 2024.

Gardinerna "Stensöta" från Svenskt Tenn. Foto: Tradera

4. Pall från Svenskt Tenn

En pall formgiven av Josef Frank, med modellnummer 647, från Svenskt Tenn tingades hem för 9 930 kronor.

Josef Frank Pall 647 från Svenskt Tenn har sålts för 9 930 kronor. Foto: Tradera

3. Karmstolar från Svenskt Tenn

Svenskt Tenns karmstolar med modellnummer 695, formgivna av Josef Frank, såldes för hela 11 500 kronor.

Karmstolen från Svenskt Tenn, om än aningen nött, såldes för 11 500 kronor. Foto: Tradera

2. Pall från Svenskt Tenn

Ännu en vara skapad av Josef Frank och Svenskt Tenn såldes för hela 12 000 kronor under 2024. Det rörde sig då om en pall med modellnummer 1063 och namnet "Tutankhamun".

Pallen från Svenskt Tenn såldes för hela 12 000 kronor. Foto: Tradera

1. Salt- och pepparkar från Svenskt Tenn

Men de dyraste Svenskt Tenn-produkerna var varken möbler eller gardiner. Istället var det ett saltkar och ett pepparkar som tingades hem för hela 22 511 kronor efter avslutad auktion.

Ernestine Salerno Italy från Svenskt Tenn visade sig vara värt en rejäl slant.

