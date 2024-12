​Barnbidrag 2025: Så mycket får du per barn

Datum för barnbidrag 2025 – när betalas pengarna ut?

Barnbidraget betalas ut av Försäkringskassan en gång i månaden och kommer senast in på det anmälda kontot den 20:e varje månad.

Den allra första utbetalningen av barnbidraget för ditt barn kommer månaden efter att det har fötts.

Barnbidrag 2025 – hur mycket får jag per barn?

Barnbidraget ligger i dag på 1 250 kronor per barn. Skulle du däremot ha fler barn så ökar det så kallade flerbarnstillägget.

Flerbarnstillägget ligger på 150 kronor för två barn och därefter stiger det för varje barn, vilket resulterar i att det totala bidraget och tillägget ser ut enligt följande:

Ett barn:

1 250 kronor i barnbidrag per månad.

Två barn:

2 500 kronor i barnbidrag och 150 kronor i flerbarnstillägg. Sammanlagt 2 650 kronor per månad.

Tre barn:

3 750 kronor i barnbidrag och 730 kronor i flerbarnstillägg. Sammanlagt 4 480 kronor per månad.

Fyra barn:

5 000 kronor i barnbidrag och 1 740 kronor i flerbarnstillägg. Sammanlagt 6 740 kronor per månad.

Fem barn:

6 250 kronor i barnbidrag och 2 990 kronor i flerbarnstillägg. Sammanlagt 9 240 kronor per månad.

Sex barn:

7 500 kronor i barnbidrag och 4 240 kronor i flerbarnstillägg. Sammanlagt 11 740 kronor per månad.

Höjs barnbidraget 2025?

I oktober 2024 lämnades en motion in till Sveriges riksdag. Den handlade om ekonomisk trygghet för familjer och barn och innehöll ett förslag om att höja och samtidigt värdesäkra barnbidraget till 2025. Enligt förslaget, som lämnades in av Märta Stenevi (MP), ville man höja barnbidraget med 230 kronor i månaden, vilket för en trebarnsfamilj skulle motsvara 700 kronor mer per månad.

Den 11 december 2024 kom dock beslutet om att riksdagen beslutat att inte anta alternativa budgetförslag i motioner. Detta eftersom det i den godkända budgeten fördelas omkring 105 miljarder till ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Det innebär således att barnbidraget inte kommer att höjas 2025.

När slutar jag få barnbidrag för mitt barn?

Försäkringskassan redogör för att dagen då ditt barn fyller 16 år slutar du att få barnbidraget utbetalt. Om ditt barn fyller år under perioden januari till juni så kommer den sista utbetalningen komma till ditt kontot i juni månad.

Fyller ditt barn 16 år under juli till september får du den sista utbetalningen av barnbidraget i september.

Om ditt barn istället fyller 16 år under perioden oktober till december så kommer den sista utbetalningen att genomföras i december.

Barnbidrag 2025 – hur många barn kan man få barnbidrag för?

Alla föräldrar som bor och har barn i Sverige har rätt till barnbidraget. Du behöver inte ansöka om det själv, utan istället betalas det ut automatiskt en gång i månaden.

Barnbidraget under 2025 ligger på 1 250 kronor per barn, exklusive flerbarnstillägg. Det innebär att du helt enkelt får 1 250 kronor för varje barn du är förälder till, oavsett om det är två eller tio.

