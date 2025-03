Har du Lego hemma? Det kan vara värt 42 000 kronor

Tradera: Fler handlar second hand

Lego för 49 miljoner såldes på Tradera 2024

Något som just nu är hetare än någonsin är dock begagnat Lego. Under 2024 slogs det rekord på Tradera när närmare 49 miljoner kronor omsattes genom försäljning av begagnat Lego på sajten. Varje dag fick hela 900 byggsatser nya hem via den cirkulära marknaden, redogör Tradera för i ett pressmeddelande.