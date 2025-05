Då måste du jobba fyra år längre

– Ska alla jobba mindre varje vecka så blir konsekvensen att alla måste jobba längre, annars går kalkylen inte ihop. Även om vi arbetar färre timmar per person och vecka, så måste den totala arbetsinsatsen vara konstant om vi ska klara av välfärden. Det gör att vi i snitt behöver jobba nästan fyra år längre för att hålla den totala arbetsinsatsen konstant, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt i ett pressmeddelande.

Många svenskar jobbar mindre än 40 timmar i veckan

Enligt Daunfeldt är det dessutom en myt att svenskarna arbetar de 40 timmar per vecka som varit lagstadgade sedan 1973. Han menar att mycket har hänt och att många därför jobbar färre timmar än vad som fastslaget enligt svensk lag.

Så mycket kan arbetstiden sänkas

Trots det är en minskning av den totala arbetstiden inte något alternativ, enligt Sven-Olov Daunfeldt. Den som är schemalagd att arbeta 40 timmar per vecka arbetar totalt 2 080 timmar per år. Men enligt Svenskt Näringsliv var tiden som varje sysselsatt arbetade under år2023 istället 1 437 timmar.