Varningen: Nu sker flest stölder – så skyddar du dig

Augusti markerar skolstart och återgång till normala rutiner efter semestern, men det är också högsäsong för den vanliga stölden.

Augusti månad innehåller mycket, det är slut på semestern för de flesta, det är skolstart och det är tillbaka till rutiner efter sommaren.

För att slippa bilköer och trängsel i kollektivtrafiken väljer många cykeln som färdmedel till och från jobb och skola – men det är inte helt utan risk.

Oron hämmar cyklandet

Enligt Branschrådet för operation låsning anmäls omkring 60 000 cykelstölder varje år, och försäkringsbolaget If ser att det är en tydlig ökning av anmälda cykelstölder i just augusti månad.

– Efter sommaren är det många som vill köpa en begagnad cykel, vilket tyvärr skapar en marknad som tjuvarna utnyttjar, säger Ifs skadespecialist Anders Laajanen, i ett pressmeddelande.

Operation låsning menar att oron för att cykeln ska bli stulen har gått så pass långt att många till och med avstår helt från att cykla, något som i långa loppet kan få konsekvenser för folkhälsan.

Skydda cykeln mot tjuvar

För att skydda cykeln mot att bli stulen är det viktigaste att låsa fast cykeln i en fast punkt med ett godkänt lås. Det kan också vara bra att ha en extra kedja så cykeln sitter ordentligt fast.

Dessutom är det bra undvika att parkera cykeln på en undangömd plats, placera den hellre på ett ställe där många kan ha uppsikt över den.