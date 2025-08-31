Förslaget: Inför ny skatt på detta – de skulle drabbas

Världshälsoorganisationen, WHO, vill införa en skatt på läsk. Förslaget är något som skulle kunna slå hårt mot svenskarnas privatekonomi om det blir verklighet. Detta då det dricks en hel del läsk i svenska hushåll.

Att betala skatt är en självklar sak att göra för de allra flesta i samhället. Skatten du betalar på inkomst bidrar bland annat till en rad förmåner, skyddsnät och tillgångar du kan ha rätt till. Allt från barnbidrag, skolmat för barn och ungdomar, pension och sjukvården möjliggörs tack vare skattepengarna.

Förslaget: Inför skatt på läsk

Att betala skatt på varor och tjänster brukar däremot vara en rejäl vattendelare. I ett förslag från Världshälsoorganisationen (WHO) föreslås en 50-procentig skatt på läsk, alkohol och tobak, uppger Ekonomifakta.

Om förslaget blir verklighet är syftet att det sak fungera som en åtgärd och enligt beräkningar rädda 50 miljoner liv till år 2035, uppger sajten.

Läsk kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar

Den allra vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, något som läskkonsumtion dessvärre bidrar till då det är en central del i ohälsosam kost.

Det ökar således riskfaktorerna att drabbas av sjukdomar kopplat till hjärt- och kärl.

Så mycket läsk dricker svensken i dag

Tittar man tillbaka i historien drack en person i genomsnitt 20 liter läsk under året 1960. 2023 var den siffran femdubblad och närmare två PET-flaskor konsumeras per svensk och vecka, i genomsnitt.