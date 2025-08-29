En tidigare skolanställd man i 60-årsåldern åtalas för grova sexualbrott mot flickor i lågstadieåldern på en skola i Uppsala, meddelar Åklagarmyndigheten.

Åtalspunkterna gäller sexuellt övergrepp mot barn, flera fall av grovt sexuellt ofredande mot barn, flera fall av sexuellt ofredande mot barn, ofredande samt barnpornografibrott.

60-årig man åtalas för sexualbrott mot lågstadieflickor

Totalt 15 flickor är målsägande, samtliga i lågstadieåldern vid tiden för gärningarna, och flera av brotten ska ha begåtts på en skola i Uppsala där mannen varit anställd.

– Det handlar om beröring av barn på en skola där han har arbetat, främst. I några fall har vi väckt åtal för att han har fotograferat barn i smyg, säger kammaråklagare och förundersökningsledare Bente Erfäldt.

Annons

Mannen arbetade enligt Erfäldt som resurs, vaktmästare och fritidspedagog på den aktuella skolan sedan ett par år tillbaka. Den misstänkta brottsligheten sträcker sig från 2023 fram till våren 2025, då mannen frihetsberövades.

– Men han har varit i skolvärlden länge och varit anställd på andra skolor tidigare.

Ärendet inleddes när några av barnen berättade för annan skolpersonal och vårdnadshavare.