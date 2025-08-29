Google har riktat en varning till alla Gmail-användare efter att en välkänd hackergrupp fått tillgång till en enorm databas, rapporterar Independent.
Tråkiga nyheter för miljontals Gmail-användare
Enligt Google rör det sig om en hackergrupp som ringer upp personer och utger sig för att vara IT-supportrar, för att på så sätt få Gmail-användare att lämna ut känslig information.
Nu varnar Google för att hackergruppen kan utöka sin verksamhet – vilket hotar miljontals Gmail-användare.
Uppmaningen till alla Gmail-användare
För enskilda Gmail-användare är det viktigt att tänka på att aktivera tvåfaktorsautentisering – en säkerhetsmetod som kräver två olika typer av identitetsbevis för att du ska få åtkomst till ditt konto. Man uppmanas även att vara försiktig med att svara på oväntade samtal eller meddelanden. Det är även av stor vikt att använda ett starkt lösenord.