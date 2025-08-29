En välkänd hackergrupp har riktat in sig på Gmail-användare.

Google har riktat en varning till alla Gmail-användare efter att en välkänd hackergrupp fått tillgång till en enorm databas, rapporterar Independent.

Tråkiga nyheter för miljontals Gmail-användare

Enligt Google rör det sig om en hackergrupp som ringer upp personer och utger sig för att vara IT-supportrar, för att på så sätt få Gmail-användare att lämna ut känslig information.

Nu varnar Google för att hackergruppen kan utöka sin verksamhet – vilket hotar miljontals Gmail-användare.

Uppmaningen till alla Gmail-användare