3 stöd du kan kombinera med barnbidraget – dessa kan du söka

Alla föräldrar får varje månad barnbidraget. Vissa får också flerbarnstillägget. Men det finns andra stöd, som med fördel går att kombinera med Försäkringskassans utbetalning, och som skulle kunna hjälpa er hushållsekonomi.

En grupp som lätt drabbas av ekonomiska svårigheter, utan möjlighet att påverka situationen, är barn.

Rädda Barnen uppger att barnfattigdomen i Sverige ökat. Och även om det är svårt att säga exakt hur många som lever i barnfattigdom, så kan man med vissa mått konstatera att omkring 200 000 barn lever i ekonomisk utsatthet – det är var tionde barn, redogör de för på hemsidan.

I Sverige finns en hel uppsjö ersättningar och bidrag som en del i den svenska socialförsäkringen, en viktig del av det svenska välfärdssystemet.



Barnfamiljer uppmanas: "Det gör det lättare"

En viktig aspekt för föräldrar är barnbidraget, som Försäkringskassan betalar ut den 20:e varje månad.

Därtill kan flerbarnstillägget tillkomma om det är så att man har fler än två barn.

Ekonomen Christina Sahlberg uppmanar föräldrar till att låta barnbidraget bli en central del i familjens budget.

– Sätt upp en enkel hushållsbudget där barnbidraget är en tydlig del. Det gör det lättare att se vart pengarna tar vägen, säger hon till Nyheter24 och uppmanar sedan alla föräldrar att:

Se över alla kostnader

Se över alla fasta avgifter

Se över alla bidrag

På den sista punkten kan nämligen mer pengar finnas att hämta om du har svårt att få ekonomin att gå ihop, menar hon.

Christina Sahlberg är sparekonom. Foto: Jessica Gow / TT

Sök dessa stöd – barnbidraget är inte det enda du kan ha rätt till

Liksom barnbidraget ska flerbarnstillägget betalas ut automatiskt. Men enligt Sahlberg skadar det aldrig att kolla med Försäkringskassan så att allt står rätt till vad gäller summa och antal tillägg.

Men det är inte bara där bidrag och ersättningar kan hjälpa dig med ekonomin.

– Sök lokala stöd, uppmanar hon föräldrar till att göra och listar sedan följande stöd:

– Kommuner, kyrkor och föreningar kan ibland erbjuda hjälp i form av matkassar, fritidsbidrag eller ekonomisk rådgivning.

Är det så att du och din familj lever i ekonomisk utsatthet, eller bara har svårt att få pengarna att räcka varje månad, så finns ibland möjligheten till hjälp. Men man måste söka upp den själv. Och skulle möjligheten finnas, då uppmuntrar Christina Sahlberg även till att försöka bygga en buffert, oavsett hur lite du har råd att lägga undan.