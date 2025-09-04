De sparar 6 500 kronor om året – när matmomsen sänks 1 april

Vid lunchtid den 4 september förkunnade regeringen, med statsminister Ulf Kristersson (M) och näringsminister Ebba Busch (KD) i spetsen, att man från regeringen och Sverigedemokraternas håll vill halvera momsen på mat från och med den 1 april 2026.
"Maten är för dyr"
Sänkningen skulle då vara tillfällig och löpa fram till den sista december 2027.
– Maten är för dyr för många familjer, säger Ebba Busch på presskonferensen som hölls under torsdagen.
Matmomsen sänks till sex procent, från nuvarande tolv, med syftet att stärka hushållens köpkraft.
– Vi kommer att sänka matmomsen för att underlätta för svenska familjer, sa statsminister Kristersson.
Barnfamiljer kan spara 6 500 kronor om året
För att kunna säkerställa att priserna faktiskt sänks i landets butiker kommer regeringen att införskaffa en matpriskommission, uppger Expressen.
För en familj innehållandes två vuxna och två barn siktar man på att sänka matpriserna med hela 6 500 kronor på ett helt år.
– De som tjänar minst och därmed lägger mest pengar på sin mat vinner mest på det här procentuellt sett, sa Busch.