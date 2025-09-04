De sparar 6 500 kronor om året – när matmomsen sänks 1 april

Regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka priset på mat i svenska livsmedelsbutiker. För vissa kan det innebära 6 500 kronor som sparas in – varje år.

Vid lunchtid den 4 september förkunnade regeringen, med statsminister Ulf Kristersson (M) och näringsminister Ebba Busch (KD) i spetsen, att man från regeringen och Sverigedemokraternas håll vill halvera momsen på mat från och med den 1 april 2026.

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister, Ulf Kristersson (M), statsminister och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD), håller pressträff för att presentera budgetnyheten att man vill sänka matmomsen. Foto: Christine Olsson/TT

"Maten är för dyr"

Sänkningen skulle då vara tillfällig och löpa fram till den sista december 2027.

– Maten är för dyr för många familjer, säger Ebba Busch på presskonferensen som hölls under torsdagen.

Matmomsen sänks till sex procent, från nuvarande tolv, med syftet att stärka hushållens köpkraft.

– Vi kommer att sänka matmomsen för att underlätta för svenska familjer, sa statsminister Kristersson.

Barnfamiljer kan spara 6 500 kronor om året

För att kunna säkerställa att priserna faktiskt sänks i landets butiker kommer regeringen att införskaffa en matpriskommission, uppger Expressen.

För en familj innehållandes två vuxna och två barn siktar man på att sänka matpriserna med hela 6 500 kronor på ett helt år.