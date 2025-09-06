Kontantlarmet: Dina pengar kan ha använts i droghandel

Har du kontanter i plånboken är risken rätt hög att sedlarna varit en del av kriminell verksamhet, rapporterar Sveriges Radio.

Kontanternas vara eller icke vara är en ständigt het potatis i det svenska samhället. Vissa menar att utvecklingen behöver ha sin gång och därför bör samhället digitalisera betalmetoderna i större utsträckning. Andra menar att kontanterna är samhällsnödvändiga och är en säkerhet i kristider och möjliggör dessutom att utsatta grupper kan betala för sig när tekniken blir för svår att hantera.

Nyligen kunde Nyheter24 rapportera om Bankföreningen som menar att kontanternas roll är begränsad och att Sverige istället bör utveckla de digitala lösningar.

Kontanterna kan ha varit var som helst i världen

Sveriges Radio rapporterar nu om risken som ett kontantuttag i bankomaten kan vara förenat med. Kontanterna kan nämligen ha tvättats utomlands och sedan återförts till den svenska, legala, ekonomin.

– Den där femhundralappen kan i princip ha varit var som helst. Vi börjar komma från brottslighet som i vissa fall hamnar utomlands för att sedan komma tillbaka in i Sverige och då är pengarna tillgängliga i den legala ekonomin igen, säger en av Polisens experter på penningtvätt till radiokanalen.

Stor risk att dina kontanter använts i narkotikaförsäljning

I det svenska samhället är det i dag 55 miljarder kronor i kontanter som är i cirkulation i samhället, och allra vanligast förekommande är 500-lappen.

Dessa sedlar tros vara en del av ett underjordiskt banksystem där kontanter skeppas från brott som exempelvis bedrägeri och narkotikaförsäljning till länder där pengarna tvättas, exempelvis Turkiet, rapporterar Sveriges Radio.

Max Brimberg, utredare på Riksbankens enhet för kontantförsörjning och analys, menar dock att det är omöjligt att säga varifrån pengarna kommer då det inte finns någon anmälningsplikt på kontanter.