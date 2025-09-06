Dödligt virus sprider sig bland hundar i Storbritannien

Just nu sprider sig det dödliga parvoviruset bland hundar i norra Wales. Viuruset finns även i Sverige. Här får du lära dig känna igen symtom.

I Wales, i Storbritannien, varnas djurägare nu för ett dödligt virus som just fått en markant ökning. Det rör sig nämligen om parvoviruset.

Hundar kan i värsta fall dö

Viruset sprids från hund till hund genom kontakt med deras avföring. Och om en hund blir riktigt sjuk riskerar den i värsta fall att dö. Vanliga symtom inkluderar kräkningar och riklig diarré som ibland även innehåller blod.

Nu uppmanar veterinärer i Wales alla djurägare att vaccinerar sina hundar och vara försiktiga när de rastar dem.

– Det finns bekräftade fall av parvovirus i Rhyl och Wrexham-området, och ett fall har också bekräftats på Anglesey, sa Cibyn Veterinary Clinic till North Wales Live och fortsatte:

– Var försiktig om du funderar på att resa med dina hundar i dessa områden eller med att låta din hund umgås med ovaccinerade hundar.

Viruset finns även i Sverige

Sjukdomen kan drabba hundar i alla åldrar. I Sverige kallas viruset för "hundpest" men även här finns det vaccin som ger skydd mot infektion och sjukdom, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt.

Människor kan drabbas av Parvovirus B19

Människor kan inte bli smittade av viruset. Däremot finns det andra sorters parvovirus som kan drabba människor, ett av dem är Parvovirus B19, även kallats "femte sjukan".