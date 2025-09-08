Då blir du nekad att använda rotavdraget

I händelse av att du går i tankar att renovera kan det vara bra att känna till hur rotavdraget fungerar. Men i vissa fall kan du faktiskt bli nekad att nyttja avraget.

Rotavdraget, vilket du exempelvis kan ta till i händelse av att du anlitar hantverkare, har höjts för året 2025. Från tidigare 30 procent har det höjts till 50 procent under perioden 12 maj till 31 december 2025.

Skatteverket: Det gäller för rotavdraget 2025

Enligt Skatteverket är höjningen tillfällig och du kan ansöka om utbetalning för de betalningar som gjorts under 2025 och ska senast utföras 31 januari 2026.

”Arbetet ska vara färdigställt när utförarens ansökan om utbetalning skickas in”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Du kan nekas använda rotavdraget

Dock kan du bli nekad att få göra rotavdraget vid en specifik situation. Enligt jämförelsesajten Compricer kan du, om du exempelvis lägger om ditt eget hustak, bli nekad avdraget.

Orsaken är att du inte kan få rotavdrag för arbete du utfört på egen hand, trots att arbetet i sig är stort och omfattande.

Det krävs för att beviljas rotavdrag

Sparekonomen Sharon Lavie redogör på hemsidan att du har rätt till avdraget om följande uppfylls:

Arbetet har utförts av ett företag som innehar F-skattsedel

Du är ägare av bostaden som arbetet utförs på

Du är den som betalar för arbetskostnaden som företaget debiterat.