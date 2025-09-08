Nyheter24
Då blir du nekad att använda rotavdraget

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 13:30
Hus med byggställning och pengar.
I vissa fall kan du bli nekad att använda rotavdraget. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Henrik Montgomery/TT

I händelse av att du går i tankar att renovera kan det vara bra att känna till hur rotavdraget fungerar. Men i vissa fall kan du faktiskt bli nekad att nyttja avraget.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Ekonomi, Bostad

Rotavdraget, vilket du exempelvis kan ta till i händelse av att du anlitar hantverkare, har höjts för året 2025. Från tidigare 30 procent har det höjts till 50 procent under perioden 12 maj till 31 december 2025. 

Skatteverket: Det gäller för rotavdraget 2025

Enligt Skatteverket är höjningen tillfällig och du kan ansöka om utbetalning för de betalningar som gjorts under 2025 och ska senast utföras 31 januari 2026.

”Arbetet ska vara färdigställt när utförarens ansökan om utbetalning skickas in”, skriver myndigheten på sin hemsida.

LÄS MER: Stor risk att pensionsgasen inte blir av: "För trög"

Du kan nekas använda rotavdraget

Dock kan du bli nekad att få göra rotavdraget vid en specifik situation. Enligt jämförelsesajten Compricer kan du, om du exempelvis lägger om ditt eget hustak, bli nekad avdraget.

Orsaken är att du inte kan få rotavdrag för arbete du utfört på egen hand, trots att arbetet i sig är stort och omfattande.

MISSA INTE: Norska pensionärer kan få 2 000 kronor mindre – Sverige då?

Det krävs för att beviljas rotavdrag

Sparekonomen Sharon Lavie redogör på hemsidan att du har rätt till avdraget om följande uppfylls:

  • Arbetet har utförts av ett företag som innehar F-skattsedel
  • Du är ägare av bostaden som arbetet utförs på
  • Du är den som betalar för arbetskostnaden som företaget debiterat. 

”Själva syftet med rotavdraget är att göra det mer förmånligt att anlita professionell hjälp – inte att ge avdrag för material eller eget arbete. Det är ett sätt att uppmuntra till vita jobb i byggbranschen och samtidigt göra det lättare för privatpersoner att ta hjälp med större renoveringar”, skriver Lavie på Compricers hemsida.

LÄS MER: Det händer med bolånet när din rabatt upphör – olika regler

