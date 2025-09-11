Lägre skatt för svenska pensionärer – kritiken: ”Duger inte”

Regeringens förslag om skattelättnader för strax över 30 miljarder kronor välkomnas av många. Men vissa förväntar sig mer.

– 150 kronor mer duger helt enkelt inte, slår SPF Seniorernas förbundsordförande Maria Larsson fast.

Regeringens budget föreslår sänkt skatt på arbete. Därtill ska även pensionärerna få en slant över i plånboken då man även vill sänka skatten på pensionen.

Det var i måndags som Tidöpartierna – med finansminister Elisabeth Svantesson (M) i spetsen – presenterade höstens budget, i vilken skattesänkningarna ingår.

Enligt Maria Larsson, SPF Seniorernas förbundsordförande, är sänkningen av pensionärsskatten såklart välkommen, men nivåerna ifrågasätts.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) under en pressträff där de presenterar den kommande höstbudgeten. Foto: Laras Schröder/TT

Dessa pensionärer får 150 kronor kvar – varje månad

För den genomsnittliga pensionären skulle sänkningen av pensionärsskatten motsvara 150 kronor varje månad, för den som har en pension på 25 000 kronor. Välkommet för vissa, för lite för andra. Det menar åtminstone Maria Larsson.

– 70 procent av landets pensionärer har inte 25 000 kronor i pension, utan mindre än så. En sänkning är förstås välkommen men för de med lägre pensioner blir det bara småsmulor. 150 kronor mer duger helt enkelt inte och ersätter inte behovet av högre pensioner och en översyn av pensionssystemet. Det är däremot bra att skatten sänks samtidigt för löntagare och pensionärer, säger hon till SPF Seniorerna.

Maria Larsson är SPF Seniorernas förbundsordförande. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sänkt elskatt hjälper Sveriges pensionärer

Dock var det inte bara sänkt skatt på pensionen som presenterades av finansminister Svantesson. Sänkt elskatt ska också införas, något som Maria Larsson menar hjäper Sveriges pensionärer.

– Det är positivt att elskatten väntas sänkas. För en hel del pensionärer är elräkningen en stor utgiftspost och den påverkar ofta äldres plånböcker i högre grad än löntagares. Det måste vara rimliga elpriser, man ska som senior inte behöva frysa i ett välfärdssamhälle, slår hon fast till SPF Seniorerna.