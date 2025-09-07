4 saker du kan göra för att höja din pension

Genom att agera på fyra konkreta åtgärder kan du höja din egen pension. Det menar pensionsekonomen Mattias Munter.

Varje år går tusentals svenskar i pension efter ett långt yrkesliv. Vissa väljer dock att stanna kvar i arbetslivet ett tag till, trots att man kanske rent av behöver pensionera sig eller har sett fram emot det.

Hur kommer det sig egentligen?

För många handlar det krasst om att dryga ut pensionen och se till att inkomsten inte faller för mycket, vilket är verkligheten många äldre står inför när man byter jobb mot pension och lön mot pensionsutbetalning.

En rimlig fråga att ställa sig i ett sådant läge är: vilka konkreta åtgärder kan en privatperson ta till för att påverka den egna pensionen?

Annons

Höj pensionen med upp till åtta procent

Nyheter24 har pratat med Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Han redogör i en intervju för att det finns flera olika saker man kan göra för att se till att pensionen blir bättre. Och en direkt och konkret åtgärd är det som många redan väljer, nämligen att bli jobbonär.

– Förutom att göra aktiva val för hur pensionspengarna ska växa på bästa sätt så kan pensionen höjas genom att jobba något år extra. Varje år som arbetslivet förlängs ger cirka sex till åtta procent högre pension.

Mattias Munter, pensionsekonom. Foto: Pressbild Skandia

Annons

4 konkreta tips: Så påverkar du din pension

Men det första man bör göra innan pensionen är dock att se till att det avsätts tjänstepension, menar Munter.

– Det första är att se till att arbetsgivaren betalar tjänstepension eller spara på motsvarande sätt om du är egenföretagare.

Ett annat tips är att se över vilket försäkringsskydd man behöver. Det kan nämligen också påverka pensionens storlek. Desto mindre försäkringsskydd för familjen, desto högre pension för egen del.

– Därutöver är det klokt att starta ett eget sparande som syftar till pension. Om du redan har en kapitalförsäkring eller investeringssparkonto kan det vara smart att öppna en till som du mentalt märker med ”pension”. På så sätt blandar du inte ihop det med sparandet som ska användas till nästa bostad, drömresan eller köksrenoveringen, säger han och tillägger:

Annons

– För höginkomsttagaren kan löneväxling till mer tjänstepension vara det bästa pensionssparandet, men då behöver arbetsgivaren godkänna ett sånt upplägg.

Fällorna gör så att pensionen minskar

Liksom det finns tydliga tillvägagångssätt för dig att påverka pensionen till det positiva, finns det också saker du kan göra som dessvärre påverkar pensionen negativt.

Enligt Munter är en dålig idé att ta ut den allmänna pensionen samtidigt som du arbetar för att på egen hand placera pengarna. Det brukar generellt leda till en sämre pension, menar han.

Men det är långt ifrån det enda.