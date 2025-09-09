Svenska pensionärer får dela på 48 miljoner – mer kan vänta

Tiotusentals pensionärer och pensionssparare får tillbaka pengar i Allra-härvan. Men nu slår pensionsekonomen Trifa Chireh fast att mer pengar kan vara på väg.

– Det är sannolikt att fler återbetalningar kommer, säger hon till Nyheter24.

Måndagen den 8 september kom beskedet att Pensionsmyndigheten får rätt i det krav man utfärdat gentemot pengar kopplade till Allra, i den så kallade Allra-härvan.

Nu kommer drygt 86 000 pensionärer och pensionssparare få tillbaka mellan 100 kronor upp till 1 000 kronor, då totalt 48 miljoner ska betalas tillbaka, uppger Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten: Upprättelse för pensionärer och sparare

Myndighetens generaldirektör, Anna Pettersson Westerberg, uttalade sig efter beskedet och redogjorde då för att många nu får upprättelse.

– Jag är glad för de sparare som nu får ekonomisk upprättelse. Det här är en del av pensionen som sparare och pensionärer i Allra berövades 2012.

Pengarna kommer att per automatik betalas ut till drabbade individer och deras premiepensionskonton.

– Pensionsmyndigheten arbetar fortsatt intensivt för att hitta, ta tillbaka och betala tillbaka pengarna som förlorades i Allra och annan brottslighet på fondtorget. Vi är fortsatt uthålliga i vår strävan att ta tillbaka pengarna. Vi kommer inte ge oss förrän vi har fått tillbaka pengarna till pensionärer och pensionssparare, sa Pettersson Westerberg i ett pressmeddelande.

Allra-härvan i åtta steg: Detta har hänt Det som kommit att kallas den största pensionsskandalen i modern tid kretsar kring företaget Allra, som från början hette Svensk Fondservice. Bolaget grundades 2008 av Alexander Ernstberger och David Persson. 2013 kritiserar Konsumentverket Allra då man anser att försäljningsmetoderna är alldeles för aggressiva och att fejkade fakturor skickats. Svensk Fondservice byter namn till Allra efter kritiken. 2017 förvaltar Allra pensioner till ett uppskattat värde av 19 miljarder kronor fördelat mellan 130 000 pensionssparare. Den 30 januari 2017 publiceras en granskning av Svenska Dagbladet som pekar på att företaget marknadsfört fonder med falska argument och att de går bättre än snittet. Den 16 mars kastas Allra ut från pensionssystemet. Företaget polisanmäls och pengarna i fonderna ska överföras till AP7 Såfa. Hur mycket pengar som pensionssparare har gått miste om är oklart och en strid uppstår mellan företaget och Pensionsmyndigheten om hur snabbt pengarna ska betalas tillbaka. Dock saknas insättningsgaranti, vilket gör att spararna som placerat pengar i fonden också äger hela risken. 2018 åtalas fyra personer, bland annat den före detta vd:n Alexander Ernstberger. 2020 frias samtliga inblandade men Pensionsmyndigheten överklagar. I Svea hovrätt dömdes Allras företrädare till fängelse och skadestånd. Källa: Pensionsmyndigheten och SVT

Mer pengar kan vänta för pensionärer och sparare

Totalt har Pensionsmyndigheten lyckats driva in och återbetala omkring 143 miljoner kronor till drabbade pensionssparare. Och 2024 betalades drygt 95 miljoner tillbaka. Det utdömda skadeståndet uppgår dock till 170 miljoner kronor plus ränta vilket innebär att fler återbetalningar lär ske. Det tror i alla fall pensionsekonomen Trifa Chireh.

– Det är sannolikt att fler återbetalningar kommer. Pensionsmyndigheten har redan lyckats driva in stora belopp och betalat ut flera omgångar pengar till drabbade sparare. Samtidigt handlar det ofta om delutbetalningar och det finns begränsningar i hur mycket som faktiskt går att få tillbaka, säger hon till Nyheter24 och tillägger:

– Men processen visar att systemet fungerar och att spararna kan få tillbaka åtminstone en del av sina förlorade pengar.

I en intervju med Nyheter24 redogör Säkras sparekonom, Trifa Chireh, att hon räknar med ännu fler återbetalningar. Foto: Pressbild

Allra-härvan visar hur sårbart premiepensionssystemet är

Chireh beskriver utvecklingen i fallet Allra som att rättsväsendet och Pensionsmyndigheten visat att man kan lyckas skapa upprättelse, inte minst för pensionsspararna.

– Tusentals pensionärer har redan fått tillbaka en del av de pengar som gick förlorade. För den enskilde kan beloppen vara små, men symboliskt är det viktigt, det visar att systemet faktiskt kan skydda spararnas intressen.

Men när det gäller fallet Allra så visar det också på hur sårbart det svenska pensionssystemet faktiskt är, menar hon.

– Allra-ärendet visade tydligt hur sårbart premiepensionssystemet kan vara när aktörer missbrukar regelverket.

Men samtidigt har händelsen lett till stora förändringar och regelskärpningar, betonar Trifa Chireh.