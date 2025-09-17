Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Försäkringskassan

Förälder? Nu kan du få bidrag till barnens aktiviteter

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 07:23
Knattefotboll och förälder.
Du som förälder kan få mellan 500 och 2 000 kronor för barnens aktivteter. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Martina Holmberg / TT

I måndags började bidraget "Fritidskortet" att gälla i Sverige. Det ger dig som förälder möjligheten att få mellan 500 och 2 000 kronor för ditt barns aktiviteter.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Försäkringskassan, Ekonomi, Pengar

Måndagen den 15 september lanserades Fritidskortet. Det är till för att ge barn större möjlighet att aktivera sig. 

Med start redan i augusti kunde föreningar och kommunala kulturskolor ansöka om att få bli en del av Fritidskortets register, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

MISSA INTE: Slipp karensdagen om du är sjuk – 12 000 svenskar har skydd

Du kan få 500 till 2 000 kronor för ditt barns aktiviteter

Hur mycket som delas ut beror på om familjen fått bostadsbidrag utbetalt under föregående år eller inte. Grundbeloppet är 500 kronor och kan stiga upp till 2 000 kronor per barn.

Annons

Alla barn i åldrarna 8 till 16 år berörs och tanken är att ge fler barn större möjlighet att delta i både föreningsliv och aktivera sig. 

”Fritidskortet kan användas till ledarledda aktiviteter inom idrottsföreningar, kommunala kulturskolor och friluftsorganisationer. Även aktiviteter som barn- och ungdomsorganisationer erbjuder kan vara en del av Fritidskortet”, uppger Försäkringskassan, som är ansvarig myndighet, på den egna hemsidan. 

MISSA INTE: Detaljen var fjärde svensk missar i sin pension: ”Galet”

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Pengarna måste ha nyttjats den 30 november varje år

Annons

För föreningar och kommunala kulturskolor krävs det att man ansökt om att ingå i registret. För föräldrar är det annorlunda.

”För att använda Fritidskortet behöver du som förälder logga in på webbplatsen fritidskortet.se

På sajten använder du det digitala kortet för att söka upp och hitta aktiviteter och föreningar samt för att betala ditt barns aktiviteter.

Det finns dock en deadline för när pengarna måste ha använts.

”Pengarna på Fritidskortet behöver användas senast den 30 november varje år och kan inte sparas till nästa år”, skriver Försäkringskassan på hemsidan.

LÄS MER: Bostäderna som är mest svårsålda 2025 – en typ sticker ut

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:23
Nyheter
/ Privatekonomi

Förälder? Nu kan du få bidrag till barnens aktiviteter

Igår
15:52
Nyheter
/ Privatekonomi

365 000 fastighetsägare måste göra detta till den 3 november

Igår
15:10
Nyheter
/ Privatekonomi

Bostäderna som är mest svårsålda 2025 – en typ sticker ut

Igår
11:57
Nyheter
/ Privatekonomi

Detaljen var fjärde svensk missar i sin pension: ”Galet”

Igår
09:16
Nyheter
/ Privatekonomi

Då slutar pengar betalas in till din pension

Igår
05:36
Nyheter
/ Privatekonomi

Slipp karensdagen om du är sjuk – 12 000 svenskar har skydd

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons