I måndags började bidraget "Fritidskortet" att gälla i Sverige. Det ger dig som förälder möjligheten att få mellan 500 och 2 000 kronor för ditt barns aktiviteter.

Måndagen den 15 september lanserades Fritidskortet. Det är till för att ge barn större möjlighet att aktivera sig.

Med start redan i augusti kunde föreningar och kommunala kulturskolor ansöka om att få bli en del av Fritidskortets register, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Du kan få 500 till 2 000 kronor för ditt barns aktiviteter

Hur mycket som delas ut beror på om familjen fått bostadsbidrag utbetalt under föregående år eller inte. Grundbeloppet är 500 kronor och kan stiga upp till 2 000 kronor per barn.

Alla barn i åldrarna 8 till 16 år berörs och tanken är att ge fler barn större möjlighet att delta i både föreningsliv och aktivera sig.

”Fritidskortet kan användas till ledarledda aktiviteter inom idrottsföreningar, kommunala kulturskolor och friluftsorganisationer. Även aktiviteter som barn- och ungdomsorganisationer erbjuder kan vara en del av Fritidskortet”, uppger Försäkringskassan, som är ansvarig myndighet, på den egna hemsidan.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Pengarna måste ha nyttjats den 30 november varje år

För föreningar och kommunala kulturskolor krävs det att man ansökt om att ingå i registret. För föräldrar är det annorlunda.

”För att använda Fritidskortet behöver du som förälder logga in på webbplatsen fritidskortet.se”

På sajten använder du det digitala kortet för att söka upp och hitta aktiviteter och föreningar samt för att betala ditt barns aktiviteter.

Det finns dock en deadline för när pengarna måste ha använts.