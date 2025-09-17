1 346 kronor för matkassen – här är det dyrast att handla

Många vill handla ekologiskt, men prislappen kan bli hög. Faktum är att 70 procent av svenskarna struntar i eko-varor just på grund av priset. Nu har Matpriskollen jämfört matkassar med 40 ekologiska produkter i 72 butiker runt om i landet och skillnaderna visar sig vara stora.
Lidl billigast – sparar dig hundralappar
Om du vill handla ekologiskt till ett billigt pris är det Lidl som gäller. Där kostar en ekologisk matkasse 1 065 kronor. Dyrast är Coop, där samma matkasse landar på hela 1 346 kronor. Resultatet visar en skillnad på flera hundralappar, pengar du kan stoppa rakt ner i fickan.
I undersökningen delades matkassen in i två delar, frukt och grönt och övriga varor. När det gäller frukt och grönt är Lidl återigen billigast med 262 kronor, medan Hemköp är hela 29 procent dyrare med 229 kronor. På övriga eko-varor är Lidl och Willys nästan lika billiga medan Coop toppar prislistan.
Prischock på Olivolja
Den spanska olivoljan var det som stack ut mest i eko-priserna. Den kostade 106 kronor på Coop medan övriga kedjor tar mellan 60 till 77 kronor.
Men vad är slutsatsen? Det lönar sig att kolla priserna innan du bestämmer i vilken matbutik du ska handla. Lidl utmärker sig som bäst för plånboken med Willys och Ica Maxi fyra till sju procent dyrare. Hemköp tar priset för dyrast frukt och grönt, medan Coop generellt ligger i det övre prisklassen.
Så mycket kostar den ekologiska matkassen i olika butiker:
- Coop: 1 346 kronor
- Stora Coop: 1 277 kronor
- Ica Nära: 1 276 kronor
- Hemköp: 1 256 kronor
- Ica Supermarket: 1 237 kronor
- City Gross: 1 191 kronor
- Ica Kvantum: 1 187 kronor
- Ica Maxi: 1 144 kronor
- Willys: 1 112 kronor
- Lidl: 1 065 kronor