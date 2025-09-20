Få mest koffein för pengarna – här är billigaste kaffet

Sambla har gjort en undersökning där de tittat på var du får mest koffein för pengarna. Här är hela listan – från billigast till dyrast.

Vi svenskar dricker stora mängder kaffe varje dag. Tillsammans dricker vi nästan tolv miljoner koppar, dagligen.

Priset på kaffe har ökat drastiskt

Så det ökade kaffepriserna gör sig minst sagt påminda när svenskarna ska köpa sitt kaffe i matvarubutikerna.

Enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, har priset på kaffe gått upp hela 46 procent bara under 2025, så att dricka kaffe är en dyr vana.



Sambla har undersökt vilket som är det mest prisvärda koffeinet, och var vi kan få mest koffein för pengarna.

Priserna i undersökningen är hämtade i september 2025 och är ett snitt från fem av Sveriges största Ica-butiker, från Skåne till Västerbotten.

En kopp kaffe innehåller 70 gram koffein

Enligt Livsmedelsverket innehåller en kopp kaffe cirka 70 gram koffein och en kopp te i snitt 22 milligram koffein per deciliter.

Annons

Undersökningen visade att svart te var den stora vinnaren, före vanligt bryggkaffe. Den populära Lipton Yellow Label. Sveriges populäraste och mest druckna te gav nämligen mer koffein för priset än bryggkaffe.

Per deciliter innehåller te betydligt mindre koffein än kaffe och energidryck, men med tanke på det låga priset blir det ändå billigare i längden.

Te är en billig källa till koffein

Det spelar dock roll vilket sorts svart te du väljer. En dyrare tepåse blir inte lika prisvärd bryggkaffe.

Annons

– Jag tror inte många tänker på te som en koffeinkälla på samma sätt som kaffe, men här talar ju siffrorna sitt tydliga språk. Man kanske får ta någon extra kopp för att få samma energiboost, men teet blir alltså ändå mest prisvärt, säger Marcus Sätherström hos Sambla i ett pressmeddelande.

Samblas undersökning visade även att energidryck och take away-kaffe var betydligt dyrare än det bryggkaffe du kan göra hemma.

LÄS MER: Hotellkedja ber om ursäkt efter råttkaos

Espresso house bryggkaffe absolut dyrast

En kopp bryggkaffe från den populära kedjan Espresso House kostar 39 kronor, och innehåller enligt Samblas uppgifter runt 40 milligram koffein. Det gör en kaffe från kaféet över 50 gånger dyrare än den du brygger själv hemma.

– Självklart ger det dig en annan helhetsupplevelse att sätta sig på ett kafé och ta en finare kopp kaffe, men jämförelsen är ändå intressant att göra. För den som vill spara pengar i vardagen kan den dagliga energidrycken eller take away-kaffen absolut vara en bov, säger Marcus Sätherström i ett pressmeddelande.

Här får du mest koffein för pengarna