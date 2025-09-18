Experten: Rörlig eller bunden boränta – det ska du välja

Vad är egentligen bäst för din ekonomi: bunden eller rörlig bolåneränta?

– Det är det tryggare valet för din ekonomi, säger privatekonomen Stefan Westerberg till Nyheter24.

Vad är egentligen bäst, rörlig eller bunden bolåneränta? Det beror naturligtvis på flera aspekter. Det är inte heller alltid lätt att veta när man bör eller inte bör binda räntan.

Fördelarna med rörlig ränta kan vara att om den sjunker så sjunker dina räntekostnader. Sett över längre tid har ofta den rörliga räntan varit lägre än den bundna och det uppstår inte heller någon avgift utifall att du skulle vilja lösa ditt lån.

Nackdelarna kan vara att kostnaderna blir oförutsägbara och att ditt hushålls utgifter kan stiga rejält vid en räntehöjning.

Rörlig vs bunden bolåneränta: Det är skillnaden

Privatekonomen Stefan Westerberg redogör i en intervju med Nyheter24 för att varje enskild individ bör utgå från sin livssituation innan beslut fattas.

– Rörlig ränta har historiskt sett varit det billigare alternativet men kommer också med en högre risk eftersom ens boendeutgifter blir mer oförutsägbara och går upp och ner med ränteläget. Det är därför bra att ha en relativt stark ekonomi om man väljer rörligt på bolånet. Bundet brukar komma med lite högre kostnader men har fördelen att man vet exakt hur mycket boendekostnaderna ligger på varje månad, säger han.

Stefan Westerberg arbetar som privatekonom på Länsförsäkringar. Foto: Pressbild Länsförsäkringar/Adrian Leopoldson

Han menar att du istället bör fråga dig hur stark din ekonomi är och vilka marginaler du har att förhålla dig till vid en eventuell ränteuppgång.

– Därtill ska man fråga sig hur man i allmänhet ser på risk, det vill säga om man inte har något problem med risk eller om man tycker att det är jobbigt. Sedan kan man också fråga sig hur länge man avser bo kvar i bostaden. Om man ska flytta i närtid och har bundet kan det bli så att man då får betala en ränteskillnadsersättning för att lösa lånet.

Då ska du välja rörlig ränta – och då är det bundet som gäller

Den stora frågan blir följaktligen huruvida man bör välja det ena eller andra om ekonomin måhända är bra och din plånbok tjock. Här har Westerberg en åsikt om vad som då är att föredra när det gäller bolåneräntan.

– Om du har en stabil inkomst och goda ekonomiska marginaler kan det vara fördelaktigt att välja rörlig ränta. Historiskt sett har rörlig ränta varit det billigare alternativet, men det innebär också att dina kostnader kommer variera med ränteläget. Man ska därför ta höjd, och klara av, eventuella räntehöjningar.

Men om hushållets ekonomi är mer fragil, är då bunden ränta att föredra?

– Om din ekonomi är mer skör, eller om du har små marginaler, kan det vara tryggare att välja bunden ränta. Med bunden ränta vet du exakt vad du ska betala varje månad, vilket gör det lättare att planera din ekonomi och undvika obehagliga överraskningar.

En bunden bolåneränta är nämligen at föredra just när marginalerna är små. Då är man fredad från stigande räntor och har större möjligheter till att budgetera hushållsekonomin.

Vad är egentligen bäst för ditt bolån?

Egentligen ska man inte lägga så mycket fokus på prognoser, särskilt nu då mycket är turbulent och osäkert, menar privatekonomen Westerberg.

Istället bör man helst välja de val som gör att man landar i en trygg ekonomi oavsett vad som händer.