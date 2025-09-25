SHMHI varnar för regn och kraftig blåst

Under torsdagen väntas kraftiga vindar mellan 18-24 sekundmeter och regn i Norrbottensfjällen. SMHI har utfärdat gula varningar i området.

SMHI har gått ut med en gul varning om att det i Norrbottensfjällen väntas mycket kraftiga och hårda vindar under dagen och natten och kraftiga skurar.

Kan blåsa upp mot 24 sekundmeter

Det ostadiga vädret beräknas pågå mellan klockan 03.00 i natt fram till klockan 15.00 och vindarna väntas bli mellan 18-24 sekundmeter.

Det väntas regna under hela dagen, men sent på torsdag eftermiddagen ska vinden avta, skriver SMHI.

SMHI uppmanar alla att ställa in fjällvandringen

SMHI uppmanar alla som tänkt vandra i fjället att vara vaksamma och om man inte har ordentlig fjällvana bör man ställa in turen helt.

Det kan nämligen bli svårt att förflytta sig och förankra tält när vädret är så ostadigt. Det finns även risk för förfrysning på grund av regnet.

Den som är erfaren och trots varningen väljer att ge sig ut bör välja en lägre terräng och undvika kammar där vinden tar mest. Det kan även vara en bra idé att lägga om sin rutt så den blir något kortare

Den som ska setts upp ett tält kan behöva använda sig av rejäla stormlinor och sätta alla stormpinnar i marken, skriver Fjällsäkerhetsrådet.

Det innebär en gul vädervarning

En gul vädervarning betyder att vädret kan innebära risker för allmänheten och ge konsekvenser för allmänheten.