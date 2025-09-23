Seniorernas hårda kritik: Detta saknas i budgeten

Landets pensionärer kan se fram emot ett antal hundralappar mer i plånboken varje månad 2026. Men det finns de som kritiserar det faktum att det inte mer görs av regeringen i höstbudgeten.

Några som inte jublar efter regeringens budgetbesked är landets seniorer.

Sammantaget kan Sveriges pensionärer se fram emot 340 kronor mer i plånboken per månad under 2026, vilket är att likställa med låginkomsttagare som kan räkna med omkring 302 kronor.

Det i sig är positivt. Men många hade nog räknat med mer.

Kritik mot budgeten: Ingen ambition för inkomstpensioner

Vinnarna blir istället barnfamiljer som kan räkna med uppskattningsvis 1 900 kronor kvar i plånboken, varje månad 2026.

SPF Seniorernas förbundsordförande, Maria Larsson. Säger i en kommentar till tidningen Senioren att höstbudgeten saknar viktiga delar för landets äldre.

– Det saknas en tydlig ambition för högre inkomstpensioner där det lönar sig att ha arbetat.

SPF Seniorernas förbundsordförande, Maria Larsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Seniorerna: Detta saknar vi i budgeten

Larsson hade bland annat velat se ett nationellt vaccinationsprogram för äldre, för att skapa en tryggare och bättre hälso- och sjukvård med ett längre och friskare liv för åldringar. Därtill en fast läkarkontakt.

– Det är bra att regeringen går vidare med rätten till en fast omsorgskontakt, för både de som har hemtjänst och de som bor i särskilt boende för äldre. Men alla äldre ska också ha tillgång till en fast läkarkontakt i hälso- och sjukvården. Fast läkarkontakt skulle förbättra möjligheten till god hälsa och ett gott liv.

Fördelarna är positiva för Sveriges pensionärer

Däremot finns det delar i budgeten som Larsson anser är godkända när det kommer till att skapa goda förutsättningar för landets pensionärer.

– Många äldre i Sverige har svårt att få pengarna att räcka till slutet av månaden. Därför välkomnar vi förslagen om högkostnadsskydd för elkostnader, skattelättnader för pensionärer samt sänkt elskatt och matmoms, säger Maria Larsson men understryker nödvändigheten av en effektiv övervakning ”så att prissänkningen verkligen når konsumenterna”, säger hon avslutningsvis till Senioren.