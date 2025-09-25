30-minutersmetoden sänker dina utgifter – varje månad

Här är knepen som kommer göra tydlig nytta för din vardagsekonomi. Men denna lätta 30-minutersmetod kommer du kunna sänka dina utgifter och ha mer pengar över varje månad.

I dag har nästan allt rusat i pris, jämfört med hur det var för bara några år sedan. När räkningarna och de fasta avgifterna betalats är det inte mycket kvar i plånboken för många.

Men det finns faktiskt ett enkelt sätt, som på bara 30 minuter kan ge dig lite mer pengar varje månad.

Få kontroll på dina utgifter

Knepet är nämligen att göra ett kontoutdrag på de senaste 90-dagarna och faktiskt se vad man har lagt pengar på och kolla igenom alla dina prenumerationer och abonnemang

För att sedan kunna rensa och upptäcka sådan du glömt att du lagt pengar på. Metoden tar mindre än 30 minuter kan hjälpa dig att få ner dina månadskostnader.

Om man hittar prenumerationer och abonnemang som man inte använder varje vecka är det en bra idé att pausa eller avsluta dessa. På så sätt tjänar du lite mer varje månad och pengarna slipper gå till något som du inte längre använder.

Metoden sänker dina utgifter – varje månad Öppna din internetbank i telefonen eller på datorn och filtrera kontoutdrag 90 dagar. Sök på ord som: abonnemang, prenumeration, autogiro, e-faktura, månadsavgift och betalning varje månad.

Kolla även in App store eller Google Play-butik och titta under dina "prenumerationer".

Logga även in på din bredbandsoperatör hemsida och alla streamingsajter för att få en överblick över vad du har för typ av abonnemang och månadsavgifter.

När man har en klar bild att sina fasta månadsavgifter är det dags att skriva ner allt. Både vad som dras varje månad och av vem.

Lägg in en kalenderpåminnelse

Om du någon gång skriver upp dig på en gratisperiod av till exempel en streamingtjänst kan det vara bra att lägga in en kalenderpåminnelse om när provperioden är slut. På så sätt hinner man avsluta abonnemanget innan det börjar kosta pengar.

Så vet du om streamingtjänsten är värd att betala för

En enkel kalkyl man kan använda sig av för att avgöra om ens streamingtjänst är värd eller inte är att slå ut priset på antalet tillfällen man använt tjänsten under en månad.

Till exempel om du har ett streamingkonto för 179 kronor i månaden, men bara sett på serier vid två tillfällen blir det en kostnad på 89,5 kronor vid varje tillfället. Då är det kanske inte värt att fortsätta ha tjänsten.

Så får du kontroll över ekonomin enligt Avanzaz sparekonom

Enligt Felicia Schön, sparekonom på Avanza, så behöver man stapla upp sin intäkter för att få mer kontroll över sin vardagsekonomi.

– Det finns såklart mycket man kan göra och flera digitala verktyg som kan hjälpa – men rent konkret behöver man stapla upp sina intäkter och sina kostnader för att få kontroll på var pengarna försvinner. Att göra en budget är en sak, men sen ska det vara möjligt att följa den också, säger hon till Nyheter24.

När man väl gjort en budget är det bra att lägga energi på de största posterna och se om man kan göra något åt sin inkomst också.