Bostäderna är identiska – skiljer 48 000 kronor per år

Genom att bara flytta en eller två tunnelbanestationer kan du spara hela 48 000 kronor per år. Men vad gäller egentligen?

I takt med att hyrorna fortsätter pressa plånböckerna letar allt fler bostadssökande efter nya alternativ till innerstadens höga priser.

Förvånansvärt nog kan små förändringar i läget göra stor skillnad – och det handlar inte om att flytta till en annan stad, eller ens till en annan kommun.

Faktum är att bara ett par tunnebanenstationer kan innebära flera tusenlappar i månadsbesparing. Ny statistik visar att prisgapet mellan olika delar av Stockholm har vuxit rejält, och jämför man med grannkommunerna blir skillnaderna ännu mer märkbara.

Så hur mycket kan du egentligen spara på att flytta en bit, och var får du mest bostad för pengarna just nu?

Prisskillnaden? 4 000 kronor i månaden

Den som letar efter en mindre hyreslägenhet i Stockholm märker snabbt att läget styr priset. Men skillnaderna är större än många tror, även inom samma tunnelbanelinje.

Enligt siffror från uthyrningsplattformen Qasa kostar en genomsnittlig etta på 30 kvadratmeter i innerstan nu omkring 14 000 i månaden, medan motsvarande lägenhet bara ett par stationer bort, exempelvis i Hammarbyhöjden eller Kristineberg, går att hitta för runt 10 000 kronor.

Det innebär en besparing på upp till 48 000 kronor per år för en person som är beredd att flytta en kort sträcka ut från tullarna, utan att ge upp närheten till stan, det rapporterar Mitt i.

Ännu billigare i dessa områden

För den som är villig att vidga vyerna ytterligare i områden utanför Stockholm kommun öppnar sig ännu fler möjligheter till ekonomisk lättnad.

I exempelvis Sundbyberg och Solna, båda med goda kommunikationer till city, ligger andrahandspriserna ofta omkring 9 000 och 10 000 kronor för liknande ettor.

Rör man sig ytterligare en bit, som till exempel Täby, Haninge eller Huddinge – kan man hitta lägenheter för under 9 000 kronor i månaden.

Samtidigt är restiden till city från dessa områden ofta inte mer än 20 till 30 minuter, jämfört med vad många i Stockholms innerstad ändå pendlar dagligen, rapporterar Mitt i.

Men om man verkligen vill komma undan billigt, då är det andra delar av Sverige som gäller.

Billigaste staden att köpa bostadsrätt i

Sveriges billigaste stad att köpa bostad i är Filipstad i Värmland, enligt uppgifter från Financer (2022), med ett genomsnittspris på endast 1 812 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter.

Det är en bråkdel jämfört med priserna i Stockholm, där motsvarande bostad kostar betydligt mycket mer.

Andra kommuner som toppar listan över billigaste bostadsorter är Hofors, Emmaboda, Hällefors och Fagersta, alla med kvadratmeterpriser på under 4 000 kronor.