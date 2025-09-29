Kronofogden uppmanar dig som inte fått pengar: "Är viktigt"

Har du utsatts för ett brott men ännu inte mottagit några pengar? Då är det viktigt att du agera, menar Kronofogden. Det finns nämligen hjälp att få för att driva in gärningspersonens skuld.

Har du någon gång utsatts för ett brott kan du ha rätt till skadestånd. Domstolen utfärdar skadeståndet i samband med att eventuell dom förkunnas. Och i Sverige är det alltid gärningspersonen, som utsatt offret för brottet, som ska betala skadestånd.

Hur mycket ersättning du kan få varierar

Skulle skadeståndet från gärningspersonen inte betalas så kan man också ha rätt till ersättning från staten. Det kallas då brottsskadeersättning och betalas ut av Brottsoffermyndigheten. De pengarna betalas ut om gärningspersonen inte kan eller vill betala hela skadeståndet.

Hur mycket man kan få i brottsskadeersättning beror på flera delar, däribland vilket typ av brott du utsatts för, och hur allvarligt det ansetts vara. Därtill kan eventuellt inkomstbortfall som uppstått i samband med det du utsatts för resultera i mer ersättning.

Inte fått skadeståndet än?

Du som däremot inväntar skadestånd från gärningspersonen, men ännu inte fått några pengar, bör agera, menar Kronofogden.

Myndigheten uppger nämligen på sin hemsida att du med fördel kan ta hjälp för att driva in ett eventuellt skadestånd från en gärningsperson.

”Du kan få vår hjälp med att driva in ett skadestånd i ett brottmål om den som ska betala inte gör det”, skriver de på sin hemsida.

Kronofogdens uppmaning: "Det är viktigt"

När väl en dom förkunnats, och inte längre kan överklagas, så kan du få hjälp från myndighetshåll att driva in skadeståndet.

”Du kan ansöka via Mina sidor eller med blanketten som du får när rättegången är avslutad. Kom ihåg att använda diarienumret som står på blanketten när du ansöker”.

När du väl tagit hjälp från Kronofogden kommer de utreda om den som ska betala äger något som kan utmätas. Du kan i så fall vända dig till ditt försäkringsbolag eller direkt till Brottsoffermyndigheten för att söka ersättning om det inte finns något som Kronofogden kan utmäta.