Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Kronofogden

Kronofogden uppmanar dig som inte fått pengar: "Är viktigt"

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 12:34
Kvinna, pengar.
Kronofogden har fått ut med en uppmaning till brottsoffer som inväntar skadestånd. Foto: Claudio Bresciani/TT & Henrik Montgomery/TT

Har du utsatts för ett brott men ännu inte mottagit några pengar? Då är det viktigt att du agera, menar Kronofogden. Det finns nämligen hjälp att få för att driva in gärningspersonens skuld.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Kronofogden, Skadestand, Ekonomi

Har du någon gång utsatts för ett brott kan du ha rätt till skadestånd. Domstolen utfärdar skadeståndet i samband med att eventuell dom förkunnas. Och i Sverige är det alltid gärningspersonen, som utsatt offret för brottet, som ska betala skadestånd. 

LÄS MER: Prischock på elen i vinter – här kan du spara 2 200 kronor

Hur mycket ersättning du kan få varierar

Skulle skadeståndet från gärningspersonen inte betalas så kan man också ha rätt till ersättning från staten. Det kallas då brottsskadeersättning och betalas ut av Brottsoffermyndigheten. De pengarna betalas ut om gärningspersonen inte kan eller vill betala hela skadeståndet.

Hur mycket man kan få i brottsskadeersättning beror på flera delar, däribland vilket typ av brott du utsatts för, och hur allvarligt det ansetts vara. Därtill kan eventuellt inkomstbortfall som uppstått i samband med det du utsatts för resultera i mer ersättning.

MISSA INTE: Skatten 2026 kan bli den lägsta på 50 år

Inte fått skadeståndet än? 

Du som däremot inväntar skadestånd från gärningspersonen, men ännu inte fått några pengar, bör agera, menar Kronofogden.

Annons
Foto: Henrik Holmberg / TT
Foto: Henrik Holmberg / TT

Myndigheten uppger nämligen på sin hemsida att du med fördel kan ta hjälp för att driva in ett eventuellt skadestånd från en gärningsperson.

”Du kan få vår hjälp med att driva in ett skadestånd i ett brottmål om den som ska betala inte gör det”, skriver de på sin hemsida.

LÄS MER: Föremålen Kronofogden inte tar ifrån dig

Kronofogdens uppmaning: "Det är viktigt"

När väl en dom förkunnats, och inte längre kan överklagas, så kan du få hjälp från myndighetshåll att driva in skadeståndet.

”Du kan ansöka via Mina sidor eller med blanketten som du får när rättegången är avslutad. Kom ihåg att använda diarienumret som står på blanketten när du ansöker”.

När du väl tagit hjälp från Kronofogden kommer de utreda om den som ska betala äger något som kan utmätas. Du kan i så fall vända dig till ditt försäkringsbolag eller direkt till Brottsoffermyndigheten för att söka ersättning om det inte finns något som Kronofogden kan utmäta.

”Det är viktigt att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den”, redogör myndigheten för på den egna hemsidan. 

MISSA INTE: Glädjande nyheter inför 2026 – plånboken kommer må bättre

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:34
Nyheter
/ Privatekonomi

Kronofogden uppmanar dig som inte fått pengar: "Är viktigt"

Idag
08:49
Nyheter
/ Privatekonomi

Prischock på elen i vinter – här kan du spara 2 200 kronor

Igår
16:20
Nyheter
/ Privatekonomi

Svenskarnas sparande har ändrats – följer du trenden?

Igår
14:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Skatten 2026 kan bli den lägsta på 50 år

Igår
12:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Kommer din Brf behöva höja avgiften? Siffran att leta efter

Igår
08:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Gamla skivan säljs för över 4 200 kronor på Tradera

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons