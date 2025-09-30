Då kan en ny skatt införas i Sverige – de skulle drabbas

I Frankrike höjs röster för att införa en ny skatt för att få bukt på landets ekonomiska problem. Skulle så bli fallet skulle landets rikaste drabbas av en skattesmäll. Hur sannolikt är det att något liknande sker här? Det har Nyheter24 svaret på.

Förra veckan rapporterade The Wall Street Journal om den franska ekonomen Gabriel Zucman som föreslår att Frankrike bör instifta en förmögenhetsskatt, något som av allt att döma fått rätt starkt support i kölvattnet av landets ekonomisk utmaningar.

Den franska ekonomen Gabriel Zucman. Foto: Stella Picture

Ny skatt på två procent kan slå mot Frankrikes rikaste

The Wall Street Journal rapporterade att Frankrikes finanspolitiska dysfunktionalitet resulterat i en våg av stöd gentemot Zucman och hans förslag om att inrätta en skatt för de rika. Förslaget bygger då på att alla med en förmögenhet på minst 100 miljoner euro ska betala två procent extra i skatt – per person.

Kan en ny svensk förmögenhetsskatt införas?

I Sverige har en förmögenhetskatt funnits. Den avskaffades dock den 1 januari 2007. Med anledning av det utrikespolitiska läget liksom det ekonomiska i många länder är den rimliga frågan att ställa sig huruvida en förmögenhetsskatt skulle kunna bli verklighet i Sverige?

För att reda ut om det kan ske och hur sannolikt det är har Nyheter24 pratat med ekonomen Christina Sahlberg, som till vardags jobbar på jämförelsetjänsten Compricer.

Det finns ett motstånd mot en ny skatt i Sverige, menar hon. Men även en opinion som anser att de rikaste bör bidra ännu mer.

– När Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2007 var motiveringen att den hämmade investeringar och drev kapital ut ur landet. Motståndet mot att återinföra en sådan skatt är fortsatt starkt bland flera partier, och i ett litet och öppet land som Sverige finns en påtaglig oro för utflyttning av både personer och företag, liksom ökad skatteplanering, säger hon och tillägger:

– Samtidigt finns det en opinion som betraktar frågan som en rättviseaspekt att de allra rikaste bör bidra mer. Den växande debatten om ekonomisk ojämlikhet gör att frågan kan återkomma, särskilt om flera EU-länder väljer att gå före och införa liknande modeller.

Christina Sahlberg. Foto: Eric Josjö/Pressbild

Ny skatt kan införas i Sverige: "Jag bedömer att..."

Med bakgrund av att det har funnits en liknande skatt i Sverige tidigare, är det inte heller osannolikt att tänka tanken att det kan bli verklighet igen.

Men hur sannolikt är det att en ny skatt på två procent införs i Sverige?

Enligt Sahlberg är sannolikheten låg – åtminstone i den närliggande framtiden.

– Jag bedömer att det är mycket osannolikt att Sverige i närtid inför en förmögenhetsskatt av det slag som ni diskuteras i Frankrike, där hushåll med tillgångar över 100 miljoner euro skulle beskattas med ytterligare två procent.

Blir en ny skatt aktuell – så lär den se ut så här

Men utifall att en ny skatt skulle utformas och i förlängningen införas så lär den inte se ut som den som avskaffades 2007, tror Christina Sahlberg.