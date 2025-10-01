Fällorna kan minska pensionen med 2 000 i månaden

Framtidens pension kan vara hotad om man går i fällorna som vab och deltidsarbete kan innebära. Nu delar ekonomen Frida Bratt sina uppmaningar och tips till hur du bäst förebygger ett pensionstapp i framtiden.

Att spara till pensionen är viktigt för den framtida ekonomin. Dock finns det olika händelser i livet som har olika påverkan på den framtida pensionen.

I en intervju med TV4 rapporterar sparekonomen Frida Bratt att det finns olika fällor som kan kosta mer än det smakar när pensionen ska tas ut.

– Kunskap är makt och det går ju att göra saker för att kompensera för det här tappet, säger hon.

Fällan kan kosta dig 1 300 kronor i tappad lön

Det handlar framför allt om vab, vård av barn. Ersättningen för att vara hemma och vårda ett sjukt barn är 80 procent av lönen, men inte mer än 1 200 kronor per dag. Det resulterar i att den i er relation som har högst lön förlorar mest på att vabba.

– Har man en lön på 35 000 kronor och vabbar en dag minskar lönen med 432 kronor. Tre dagar innebär nästan 1 300 kronor mindre, menar Bratt.

Frida Bratt, sparekonom.

För många är det vanligt att ha ett skydd som innebär att pensionsinbetalningarna fortsätter även när man vabbar. Och lång frånvaro från jobbet påverkar din löneutveckling vilket också kommer att leda till en lägre pension. Skulle du därtill gå ner i arbetstid och börja jobba deltid under småbarnsåren, då kan konsekvenserna bli riktigt stora. Det finns också särskilda regler för hur pensionsinbetalningarna fortsätter trots deltidsarbete när man har barn under fyra år, men när ditt barn sedan blir äldre så minskar det skyddet undan för undan.

Ekonomen: Ta höjd och agera för framtidens pension

Med bakgrund av hur pensionen kan komma att påverkas av vab är det därför en stor fördel att föregå det och kompensera ekonomiskt. Det kan enkelt göras med ett sparande. Hon menar att en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) i aktiefonder med låga avgifter kan vara att föredra. Bratt lyfter även vikten av att göra sparandet till enskild egendom så det inte ingår i eventuell bodelning vid en skilsmässa.



Fällan kan kosta dig 2 000 kronor i pension

Avslutningsvis lyfter sparekonomen Bratt möjligheten att flytta premiepensionsrätter mellan er som makar. Därtill kan ni förbise vab-fällorna med att också kontrollera villkoren i kollektivavtalet hos arbetsgivaren. Har du tur kan ett extra skydd vid vab ingå, så även vid deltidsarbete.

Att arbeta deltid en längre tid kan dock resultera i ett pensionstapp på upp till 2 000 kronor per månad, före skatt.