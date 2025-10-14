Det börjar dra ihop sig för att skicka ansökan om skattejämkning för inkomståret 2026 till Skatteverket. Det gäller dig som arbetar eller är pensionär, eller för all del identifierar dig med båda delarna. Ansökan ska vara inlämnad senast 9 november.

Upplever du att du varje år får kvarskatt? Då kan du enkelt rätta till det genom att ansöka om skattejämkning hos ansvarig myndighet, nämligen Skatteverket. Det innebär kort och gott att rätt skatt dras från början.

Du som närmar dig pensionsåldern, eller rent av befinner dig mitt i den, kan också behöva tänka på hur en eventuell jämkning påverkar dig och din pension. Det gäller även om du valt att bli jobbonär, och kombinerar pensionsuttaget med lön eller har många pensionsutbetalare.

Pensionär? Då kan du behöva jämka

Skatteverket själva redogör att du som nybliven pensionär, eller blivande pensionär, behöver kontrollera att alla utbetalade av pensionen gör korrekt skatteavdrag. Detta ansvar ligger nämligen på dig och kan i värsta fall resultera i en saftig skattesmäll.

”Det är viktigt för att undvika kvarskatt eller att din utbetalare drar för mycket skatt”, skriver myndigheten på hemsidan.

Vad är jämkning?

Lönen eller annan ersättning, exempelvis pension, som dras enligt skattetabell som gäller för dig kan i vissa fall orsakar ett för litet avdrag, eller ett för stort. För att du ska veta vid vilka situationer det kan vara bra att ansöka om jämkning har Skatteverket listat med nio punkter och tillfällen för dig att checka av.

Du kan ansöka om jämkning om du till exempel:

Har inkomst från flera utbetalade.

Har inkomst under endast en del av året.

Har kostnader för resor till och från arbetat som du får dra av i deklarationen.

Betalar ränta som du får göra avdrag för.

Får ersättning som utbetalaren inte drar skatt från.

Mottar ett engångsbelopp, exempelvis en bonus.

Betalar fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Har ett överskott av kapital, exempelvis vinst på dina värdepapper.

Ska ansöka om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst som ska betala ut.

Skatteverket måste ha blanketten senast 9 november

För att du ska kunna ansöka om jämkning måste du skicka in ansökan via e-tjänsten eller via en skriftlig blankett, som kallas

Jämkning (ändring av preliminär A-skatt SKV 4302).

För att ansöka om jämkning för inkomståret 2026 måste din ansökan vara inskickad senast den 9 november, för att du på så sätt ska få beslutet att gälla från och med januari året efter. Och det gäller dig som befinner dig mitt i yrkeslivet såväl som i pensionsåldern.

Skatteverket ger ett exempel på hur jämkningsbeslutet påverkas av när du skickar in ansökan: