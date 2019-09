Många gillar att lyssna på sin favvomusik och vrida upp volymen rejält när man kör till jobbet eller är på väg till polarna.

Men finns det musik som gör att man kör sämre? Ja, menar en ny studie publicerad i Enviromental Research and Public Health.

I den kinesiska studien har man låtit personer i åldrarna 22-27 köra bilsimulationer på sexfilig motorväg samtidigt som de lyssnat på olika typer av musik.

Det visade sig att snabb rockmusik fick ungdomarna att köra slarvigare och fortare.

Den farligaste låten var American Idiot med Green Day. Låten har 189 taktslag per minut, och bedöms vara den låt som mest av alla ökar risken för en allvarlig olycka, skriver Evening Standard.

Springsteen kan vara farlig

Andra farliga låtar var Party in the USA med Miley Cyrus, Mr Brightside med The Killers och bilkörarklassikern Born to Run med Bruce Springsteen.

Den mest ofarliga låten att köra bil var Led Zeppelins klassiker Stairway to Heaven, eftersom den är av det lugnare slaget.

