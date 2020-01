"Every breath you take and every move you make

every bond you break, every step you take, I'll be watching you..."

Det här är inte bara en smått obehaglig låt – det är även en perfekt beskrivning av våra kära hundvänner.

För visst känns det som deras små hundögon följer en vart man än går?

Längtande ögon – din hund vill ha något

Om din hund ger dig långa, kärleksfulla blickar är det troligtvis för att hen vill ha något av dig.

Det här kan vara allt från en godbit till en härlig promenad – och vovven har antagligen lärt sig från tidigare att det här är en metod som fungerar.

Bildkälla: Shutterstock

Stirr med lutande huvud – din hund är förvirrad

Om din hund tittar på dig med huvudet på sned betyder det förmodligen att hen är något förvirrad.

Vovven jobbar då intensivt med att försöka förstå vad du vill, och kanske kan du behöva hjälpa hen lite på traven.

Bildkälla: Shutterstock

Hårt stirr – din hund är spänd

Om din hund stirrar på dig med hård blick kan det istället vara ett tecken på att vovven är spänd och potentiellt aggressiv.

Hundar brukar nämligen ge denna typ av blick innan de bits. Ofta följs detta av ett spänt kroppsspråk och utvidgade pupiller.

I dessa situationer gäller det att lyssna på hundens signaler och att ta ett steg tillbaka.

Bildkälla: Shutterstock

Mjuk blick – din hund älskar dig

Om din hund däremot ger dig en mjuk, svävande blick betyder det troligtvis att hen har ett kärleksögonblick med dig.

Detta ackompanjeras ofta av en långsamt viftande svans, en mjuk flämtning och avslappnade öron.

Om man är en ny hundägare kan detta dock förväxlas med ovannämnda aggressiva blick, så kontexten är viktig, skriver The Spruce Pets.

Bildkälla: Shutterstock

