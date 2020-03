Coronaviruset har skakat om en hel värld. I Sverige har vi 2 806 bekräftade fall och över 70 personer har dött till följd av smittan.

Hårdast drabbas äldre personer och personer med underliggande sjukdomar. Båda dessa grupper är överrepresenterade i statistiken över corona-relaterade dödsfall.

En grupp som dock tycks påverkas mindre är barn, det visar siffror från både Kina och Italien.

Mindre än en procent barn

Världen över har endast ett fåtal coronadödsfall hos barn rapporterats.

I Italien, som har varit ett av de värst drabbade länderna i Europa, finns det inget registrerat dödsfall under 30 år.

Även en ny studie från Kina visar att mindre än en procent av de smittade i landet varit barn under 10 år.

Studien är baserad på 72 314 fall och har publicerats i "The New England journal of medicine".

Lindrigare symtom

I studien har forskarna granskat 171 barn i kinesiska Wuhan som bekräftats ha coronaviruset.

Utifrån dessa observationer har man kunnat se att barn tycks få lindrigare symtom.

Endast tre av barnen behövde intensivvårdas under sjukhustiden. Samtliga hade underliggande sjukdomar.

Den 8 mars avled ett av de 171 barnen. Barnet var tio månader och hade en underliggande sjukdom.

"Dramatisk skillnad"

Olof Hertting, biträdande överläkare på barninfektion på Karolinska universitetssjukhuset, säger att studien är liten men ändå visar att barn tycks drabbas lindrigare.

– Det är en dramatisk skillnad mellan vuxna och barn. Studien bekräftar det vi tidigare fått information om från både Kina och Italien med få fall av barn och lindrigare symtom hos de som väl insjuknar, säger han till Aftonbladet.

