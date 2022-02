Pandemin i siffror – två år med covid-19

5 829 356

... så många personer i världen har rapporterats avlidna med covid-19 fram till den 22 februari.

Peru är det land där flest individer har avlidit med covid per 100 000 invånare, över 600 000. Därefter kommer Rumänien, Brasilien, Polen och USA.

USA är det land med flest antal avlidna. 935 992 personer har rapporterats avlidna med bekräftad covid-19.

Källa: Johns Hopkins-universitetet

17 083

... personer har hittills rapporterats avlidna med bekräftad covid-19 i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten

426 409 305

... personer globalt har bekräftats smittade av covid-19 fram till den 23 februari. I många länder, inklusive Sverige, testas inte längre alla med symtom, så siffran motsvarar inte det egentliga antalet som har eller har haft viruset.

Vecka sex i år provtogs till exempel 143 141 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med vecka fem.

Källor: Johns Hopkins-universitetet, Folkhälsomyndigheten

84,2 procent

.... av Sveriges befolkning över 18 år hade den 22 februari vaccinerats med minst två doser mot covid-19. 58,6 procent har fått minst tre doser.

Totalt har omkring 10,6 miljarder vaccindoser administrerats världen över fram till och med den 22 februari. De senaste dagarna har det handlat om nästan 29 miljoner doser dagligen. Men skillnaderna mellan länder är mycket stora. I stora delar av Afrika är vaccinationstäckningen låg.

Inom EU hade 75 procent av befolkningen fått en dos vaccin fram till den 22 februari och 50 procent hade fått minst två doser.

Källor: WHO, Johns Hopkins-universitetet, ECDC, Our World in Data.

Fem vacciner

... mot covid-19 har hittills godkänts i Sverige och övriga EU.

I Sverige används mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid som nyligen godkändes. Nuvaxovid väntas levereras under mars/april.

Vektorvaccinerna från Astra Zeneca och Janssen är också godkända men används inte i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten

195

... myndighetsgemensamma pressträffar har Folkhälsomyndigheten haft med anledning av coronaviruset fram till den 24 februari. Den första pressträffen hölls i februari 2020.

Källa: Folkhälsomyndigheten

9 003

... personer har fram till den 23 februari vårdats med covid-19 inom intensivvården i Sverige. Medelåldern på dessa är 60 år och 30 procent av dem är kvinnor.

Den 23 februari vårdades 80 patienter med covid-19 inom intensivvården. Samma datum 2021 var det 223 patienter.

Källa: Svenska intensivvårdsregistret