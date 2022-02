Så påverkade pandemin dödstalen i Sverige

Fakta: Dödligheten under pandemin Den 24 februari hade 17 083 svenskar rapporterats döda med covid-19. Under första halvåret 2021 var det drygt 4 600 personer som dog av covid-19, vilket gjorde sjukdomen till den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Totalt i Europa är siffran 1 820 684 personer. Särskilt hög har överdödligheten varit i Kosovo, Albanien och Nordmakedonien. Globalt har 5 920 665 personer rapporterats döda med covid-19. Överdödlighet är ett mått på hur många fler människor som dör än förväntat under en viss period. Källa: Johns Hopkins CSSE, Europaparlamentet, Socialstyrelsen

Det är ingen enkel sak att jämföra dödstal mellan länder kopplat till pandemin. Men många experter menar att överdödligheten – hur många som dött under en viss period jämfört med det normala – är det mått som bäst speglar effekterna av pandemin. Bland annat kommer man ifrån problemet att att vissa länder underrapporterar dödsfall som är kopplade covid-19.

När vi nu går in i en ny fas av pandemin tyder mycket på att Sverige tillhör de länder i Europa som haft lägst överdödlighet under åren med smittan, även om vi ligger högre än våra grannländer. Detta enligt statistik från World Mortality Dataset och en sammanställning som tidningen The Economist gjort, som dock inte publicerats och granskats av andra forskare.

Sverige har klarat sig väl

Bilden bekräftas samtidigt av officiella siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat, som redovisar överdödligheten månad per månad men inte för pandemin som helhet.

Sammantaget styrker det att Sverige klarat sig relativt väl ur krisen jämfört med resten av Europa, menar Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB). Även om överdödligheten svängt kraftigt under perioder.

— Vi har haft två perioder med hög överdödlighet som följts av perioder med normala eller till och med lägre dödstal än vanligt, säger Tomas Johansson.

Kurvorna från Eurostat visar tydligt de två topparna för överdödligheten i Sverige: Dels i april 2020 då siffran låg på 38,2 procent, dels runt månadsskiftet 2020/2021 då den var 24,5 procent i december och 18,6 procent i januari.

— April under pandemins första våg var klart värst. Den månaden brukar dödsfallen minska men i stället såg vi en stor ökning, säger Tomas Johansson.

Höjer varningens finger

Överdödligheten har blivit ett populärt begrepp för att visa hur Sverige klarat sig ur krisen. Och även om det tillhör de mest rättvisande för att jämföra länder höjer Tomas Johansson ett varningens finger, eftersom begreppet inte tar hänsyn till skillnader i befolkningens åldersstruktur och hälsostatus.

— Jag försöker att sluta använda begreppet överdödlighet, som nästan blivit en subjektiv variabel. Hellre pratar jag om avvikelser från medelvärdet, det vill säga hur många som dött jämfört med det förväntande utifrån hur befolkningens struktur ser ut, säger Tomas Johansson.

Under en "normal" tvåårsperiod brukar lite drygt 180 000 svenskar dö, berättar Tomas Johansson. Det kan jämföras med omkring 190 000 dödsfall totalt under pandemiåren 2020 och 2021 tillsammans. Alltså har närmare 10 000 personer fler dött jämfört med tidigare tvåårsperioder.

Så hur ser läget ut just nu? Siffrorna för starten på 2022 pekar mot att Sverige eventuellt återigen är inne i en period av något högre överdödlighet än normalt för tiden på året. Men eftersom rapporteringen släpar efter går det inte att dra säkra slutsatser, konstaterar Tomas Johansson:

— Vi verkar vara inne i en period av en lite ökad dödlighet, men om det beror på omikron eller är en normalvariation törs jag ännu inte svara på.