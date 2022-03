Sverige skickar sjukvårdsmateriel till Ukraina

EU:s medlemsländer har fått förfrågningar från EU om att bidra med materiel och ha beredskap för sjukvårdsstöd med anledning av kriget i Ukraina.

EU-kommissionen meddelade häromdagen att den har gått ut med förfrågningar och att den samordnar stöd och bidrag via EU:s mekanism för civilskydd. Tjugo av EU:s medlemsländer är anslutna till den och via den kan sjukvårdsmateriel som deltagande länder har lagt in distribueras.

— Den ryska invasionen av Ukraina innebär ett fruktansvärt mänskligt lidande, säger Lena Hallengren på en pressträff.

— Sverige kommer leverera en stor mängd sjukvårdsmateriel till Ukraina, fortsätter Hallengren.

Det handlar bland annat om en miljon munskydd, desinfektionsmedel, ansiktsmasker samt droppslangar, bandage och katetrar.

— Vi har en oerhört allvarlig säkerhetspolitisk situation, säger Hallengren.

— Det känns bra att vi kan svara upp på förfrågan, säger hon vidare.