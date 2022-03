Mobila team redo vaccinera flyktingar

Fakta: Låg vaccinationstäckning i Ukraina Omkring en tredjedel av den ukrainska befolkningen har vaccinerat sig med två doser mot covid-19. Bara knappt två procent har fått en tredje dos. I Ukraina är förekomsten av bland annat tbc högre än i Norden. Enligt Folkhälsomyndigheten bör flyktingar från Ukraina därför screenas för tbc. Även vaccinationsgraden mot mässling har varit låg i Ukraina. 2019 hade landet ett stort utbrott med 57 000 rapporterade fall av mässling. 2020 rapporterades 264 fall, vilket enligt svenska Folkhälsomyndigheten tyder på att utbrottet är under kontroll. Barn upp till 18 år bör erbjudas kompletterande vaccin i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet, där skyddet mot mässling, polio och kikhosta anses särskilt viktigt. Barn upp till 6 år bör också erbjudas vaccination mot influensa typ B och pneumokocker. Källa: Folkhälsomyndigheten, Our world in data.

Nyligen gick Världshälsoorganisationen WHO ut och varnade för att kriget i Ukraina kan förvärra smittspridningen av covid-19. Vaccinationstäckningen i Ukraina är låg, omkring 35 procent av befolkningen är vaccinerade enligt Our world in data. Landet var dessutom i en fjärde smittovåg när Ryssland invaderade.

Enligt Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är de flesta regioner redo att möta ett ökat behov.

— I de dialoger jag har haft med regionerna arbetar man på olika sätt för att kunna nå ut och vaccinera de som kommer från Ukraina. Det handlar om information på ukrainska och att möjliggöra för människor att kunna ta sprutan, säger hon.

Kostnadsfri vaccination

De som är på flykt från kriget i Ukraina behöver inte betala för vaccin och det går också att få sprutorna utan att ha ett svenskt personnummer.

— Drop in-mottagningar eller vaccinationsbussar kan vara bra alternativ eftersom det är svårt att boka tid för den som kommer från ett annat land, säger Emma Spak.

I vissa regioner samverkar man också med Migrationsverket och planerar för vaccinering på bland annat flyktingboenden.

I bland annat Västra Götalandsregionen finns en god beredskap för att inom kort vaccinera på flyktingmottagningar och boenden.

— Vi har haft vaccinatörer som arbetat på flyktingboenden tidigare under pandemin så det finns bra rutiner för det, säger Kristine Brygge, regionens vaccinsamordnare.

Hon pekar på att eftersom många av de ukrainare som hittills har kommit till Sverige bor hemma hos privatpersoner är det viktigt att de som tar emot dem informerar om möjligheterna att vaccinera sig.

— I vår region kan man besöka vilken vaccinationsmottagning som helst som ukrainsk flykting och få sin dos. Tar man emot ukrainska flyktingar i sitt hem kan man ta med dem för att få vaccinet, säger hon.

"God kapacitet"

Med tanke på den låga vaccinationstäckningen i Ukraina blir det också viktigt att förklara varför det är viktigt. Ambitionen från regionen är att erbjuda de som är osäkra någon att prata med som kan svara på frågor, enligt Kristine Brygge.

Folkhälsomyndigheten har nyligen tagit fram ett beslutsunderlag till regionerna om hur de kan gå till väga just när det gäller val av vaccin och vilka sorters vaccin som rekommenderas beroende på vad personen har fått tidigare. Men en utmaning är att veta hur många doser de som anländer har fått och av vilken sort.

— Det är något man får fråga vid själva vaccinationstillfället och det är möjligt att det kommer att behövas tolkar, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Han bedömer att regionen har god kapacitet att kunna vaccinera de ukrainare som kommer. Även i Skåne planerar man att utnyttja mobila team för att vaccinera på plats på flyktingboenden och andra akutboenden.