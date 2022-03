Svensk vård avlastar Polen – patienter snart här

Sedan tidigare finns ukrainska patienter på svenska sjukhus. Människor som flytt kriget på egen hand och är i behov av sjukhusvård.

Nu har Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge upprättat en plan för att överta ukrainska patienter från sjukvårdsinrättningar i Polen. De första väntas anlända inom 24 timmar, säger Per Mattsson, läkare och temachef på sjukhuset.

— Vi får förvänta oss vilket sjukdomstillstånd som helst. Nu får vi signaler på att det både kan vara akut sjuka och kroniskt sjuka, säger han.

För att effektivisera mottagandet ska patienterna i ett första skede komma till Huddinge. Där kommer man med hjälp av tolkar att få en bild av personens sjukdomstillstånd och vaccinationsläge, bland annat, för att sedan förflytta patienten till rätt specialist och avdelning. I nuläget tror man inte att man ska behöva flytta patienter utanför Region Stockholm, säger Per Mattsson.

Oklar information

Det är oklart hur många patienter som inom det närmsta dygnet kommer att anlända till sjukhuset. Inte heller vet man hur många patienter man totalt kan vänta sig behöva överta framöver.

— Man får leva med oklar information, det är så det är, säger Per Mattsson.

Karolinska universitetssjukhuset arbetar "interaktivt och stegvis" med trovärdiga scenarier, säger Mattsson. Men just nu väntas inte mottagandet av ukrainska patienter påverka den ordinarie vården nämnvärt, menar han.

— I de volymer vi får signaler om just nu så får det en mycket liten påverkan på ordinarie vård. Så vi fortsätter arbeta med vårdskulden på ett ganska framgångsrikt sätt och det kommer vi att göra i maj och juni och under sommaren också, trots att det kommer ukrainska patienter, säger Per Mattsson.

Överbelastade polska sjukhus

Sjukhuset förväntar sig två huvudsakliga inflöden av ukrainska flyktingar. Ett ökat allmänt sjukvårdsbehov från dem som flytt till Sverige på egen hand och de som övertas från sjukhus i andra länder, i första hand Polen.

— Den här planen rör i första hand övertag från polska sjukvårdsinrättningar, men planerna kan möjligen behöva vävas ihop så småningom när bilden klarnar för vad som händer under våren, säger Per Mattsson.

Polen har sedan invasionskrigets början tagit emot omkring två miljoner ukrainska flyktingar. Bland dessa både akut sjuka men också personer med kroniska sjukdomar som cancerpatienter eller patienter med tuberkulos eller hiv.

— Det är en överbelastningssituation i Polen, säger Mattsson.

"Genuint drillade i oväntade situationer"

Per Mattsson, som ansvarar för de kommande patientflödena från Ukraina på Karolinska, är trots det oklara läget trygg i att sjukvården kommer att klara av det ökade trycket.

— Vi är genuint drillade i oväntade händelser och är väldigt kompetenta inom området "oväntade händelser". Så vårt system känner inte stress inför att inte fullt ut känna till vad som händer om 24 timmar, säger Mattsson.