Vårdare våldtog patient – får skärpt straff

Händelsen inträffade under 2020, då den unga kvinnan skrevs in på sjukhuset och bedömdes vara självmordsbenägen. I rätten sade hon sig ha berättat för vårdaren att hon utsatts för våldtäkter tidigare. Vårdaren gick in i hennes journal, tog reda på hennes telefonnummer och inledde en kontakt som ledde till att de hade samlag på avdelningen.

I tingsrätten dömdes mannen till två och ett halvt års fängelse, men hovrätten skärper nu straffet till tre års fängelse. Hovrätten motiverar skärpningen med att mannen läst kvinnans journaler och därmed hade ett övertag över henne.

Mannen ska också betala ett skadestånd på 235 000 kronor till kvinnan.