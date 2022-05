Erbjuds 100 000 för att flytta semestern

Skåne:

En generell förfrågan om 8 000 respektive 16 000 kronor för en respektive två veckor. Kan jämföras med 6 000 respektive 12 000 kronor förra året.

Västerbotten

Erbjuder en modell med procentpåslag på lönen. Medarbetare som flyttar sin beviljade semester ersätts med ordinarie timlön plus 180 procent av sin timlön i tillägg. Medarbetare som tillfrågas att avbryta beviljad semester ersätts med 280 procent av timlönen och får också en extra semesterdag.

Norrbotten:

14 000 kronor för att flytta semestervecka till september–november avseende de yrkesgrupper där det är brist. 900 kronor för extrapass under måndag–fredag och 1 300 kronor för helg och midsommarafton.

Örebro

Erbjuder 20 000 kronor per vecka för den som flyttar ledighet utanför semesterperioden (veckorna 24–34).

Jämtland

15 000 kronor per vecka för sjuksköterskor, 30 000 kronor gällande barnmorskor.

Gävleborg

Erbjuder 30 000 kronor som mest för den som tar ut högst två kalenderveckor under perioden juni–augusti. De som tar ut högst tre veckor ersätts med 15 000 kronor.

Dalarna

15 000 kronor per flyttad semestervecka, det vill säga samma som förra sommaren.

Östergötland

Den som tar ut högst 15–19 semesterdagar får 2 000 kronor per dag, som mest för fem dagar.

Västra Götaland

10 000 kronor per vecka, alternativt 1 800 kronor per semesterdag.

Gotland

12 000 kronor per flyttad vecka. Enstaka arbetspass ersätts med 1 200 kronor per pass.

Jönköping

Ersätter precis som förra året enligt kollektivavtalet.

Sörmland

För undersköterskor, 820 kronor, per fullgjort arbetspass måndag–fredag. 1 300 kronor på helger samt midsommarafton. 1 640 kronor för ett nattpass. För sjuksköterskor utgår 1 050 kronor per fullgjort arbetspass på vardagar. 1 700 kronor per fullgjort arbetspass helger och 2 100 kronor för ett nattpass.

Kalmar

5 000 kronor för medarbetare som kan tänka sig att dela upp semestern. Förskjuten semester ger ersättning utifrån en viss procentsats. Medarbetare med exempelvis 35 000 kronor i månadslön får 24 500 kronor extra vid två förskjutna veckor.

Västernorrland

25 000 kronor per flyttad semestervecka eller 5 000 kronor per flyttad semesterdag. Max 100 000 kronor.

Västmanland

14 000 kronor per vecka för den som flyttar maximalt två veckor, samma ersättning som förra sommaren.

Halland

Har ett system där anställda kan få 1,5 gånger mer per timme utöver grundlön och 2 gånger mer per timme för kvälls-, natt- eller helgpass. Kan utgå som mest under tio arbetspass. Föräldralediga erbjuds 200 kronor per utförd timme utöver grundlön. Gällande pensionärer "utgår ersättning motsvarande timlön x 0,5 utöver ordinarie lön".

Blekinge

Erbjuder ekonomisk ersättning till medarbetare som väljer att lägga sin semester på annan tid, ersättningen baseras på antalet dagar liknande förra året. Då innebar det 1 000 kronor per arbetspass på vardagar och 1 500 kronor på helger.

Uppsala

12 000 per vecka. Höjda ersättningar vid extrapass, 140 kronor per timme dag/kvällspass, 170 kronor per timme för helgpass, dag/kväll. 200 kronor per timme för nattpass. Vissa kritiska verksamheter på bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder 20 000 kronor per vecka, något som inte erbjöds förra året.

Värmland

Max två veckor kan flyttas där 20 000 kronor erbjuds per vecka. Förra året låg ersättningen på 15 000 kronor för första veckan och 20 000 kronor för vecka två.

Stockholm

10 000 kronor för en semestervecka, 20 000 kronor för två veckor, 25 000 kronor för tre och en månadslön för fyra semesterveckor.

Kronoberg

I stort sett samma ersättning som tidigare somrar. Det innebär rent praktiskt ett lönepåslag där man erbjuds 1,5 gånger ordinarie månadslön. En anställd som har 35 000 kronor kan alltså få 52 500 kronor extra om man förskjuter fyra veckor av sin semester.