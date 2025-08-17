Raseri mot Postnords meddelande: "De lurar folk"

När Edward Blom satt hemma och väntade på sitt Postnord-paket fick han ett sms om att ingen var hemma, så paketet kunde inte lämnas ut. Det gjorde honom riktigt förbannad.

Något som inte stämmer, enligt honom själv.

Blom hävdar att han varit med om samma sak vid upprepade tillfällen, och vände sig till X med sina upprörda känslor:

"Så har Postnord gjort det igen, påstått att de varit förbi med ett paket och inte kunnat lämna det för att jag inte var hemma. Fast vi var hemma och sanningen uppenbart är att de inte knackat eller ringt på dörren. Ett företag som ljuger borde inte få finnas kvar! Det är vidrigt!", skriver han i ett inlägg som visats av nästan 150 000.

Foto: Jessica Gow/TT

Postnords svar till Edvard Blom

Edward Blom anser att Postnord lurat honom.

– Om någon har betalat flera hundra kronor för att få paketet levererat hem och man medvetet inte skickar ut det, då ska man ju i så fall ha tillbaka pengarna. Det handlar inte om att jag är för slö för att gå, utan att man lurar folk för en tjänst de betalat för. Det är klart man blir förbannad, säger Edvard Blom till Expressen.



När Expressen når Postnord ber de Edward Blom ta kontakt med deras kundtjänst så att saken kan redas ut: