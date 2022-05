Ungas självmord kostade fler levnadsår än covid

Fakta: Så gjordes analysen Analysen baseras på beräkningar från Statistiska centralbyrån för den förväntade återstående medellivslängden i riket 2019 per kön och vid varje given ålder. I sammanställningen ingår suicid och dödsfall där avsikten att begå självmord bedömts som oklar. För död i covid-19 ingår alla dödsfall med en underliggande diagnos av covid-19 samt dödsfall inom 30 dagar från ett positivt sars-cov-2 test. Underlaget avgränsas till 2020. Under 2020 förlorades cirka 53 000 levnadsår till följd av självmord och cirka 90 000 levnadsår till följd av död i covid-19 i Sverige, trots 10 500 dödsfall i covid mot 1 500 självmord.

— Död i covid-19 har framför allt drabbat äldre personer medan suicid i högre grad drabbar yngre. På så sätt ger varje suicid upphov till fler förlorade levnadsår än varje dödsfall i covid, säger Rickard Ljung, professor och läkare på Läkemedelsverket och ansvarig för studien.

Förväntade levnadsår är de år som en person antas ha kvar i livet vid en given tidpunkt. Även om betydligt fler individer dog i sviterna av covid-19 under 2020 än på grund av självmord så bidrog suicid till nästan lika stort antal förlorade levnadsår.

Fyra gånger fler

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen, rörande psykisk hälsa och suicidprevention, tittat på antalet förlorade levnadsår på grund av självmord jämfört med antal förlorade levnadsår till följd av död i covid-19. Slutsatsen i rapporten är att det handlar om fyra gånger fler förlorade levnadsår per självmord än per dödsfall i covid-19.

Beräkningarna utgår från en statistisk modell där det finns ett visst antal förväntade levnadsår för varje individ vid en given ålder. Ju yngre en person är, desto fler är förstås de förväntade levnadsåren. För varje dödsfall i självmord respektive covid-19 har sedan antalet förlorade levnadsår på grund av för tidig död beräknats.

Många år efter år

Ett exempel: För en 90-årig man som avlider i covid-19 är den förväntade återstående livslängden förkortad med ungefär fyra år, medan för en 20-årig man som tar sitt liv är den förväntade återstående livslängden förkortad med drygt 62 år.

— Samhället borde reflektera över att suicid drabbar riket varje år. Det kan lätt bli en snedvridning när det sker någonting nytt som blir väldigt påtagligt som med pandemin. Men suicid drabbar många varje år, säger Rickard Ljung.

Det totala antalet förlorade levnadsår under pandemin av död i covid är hittills cirka 150 000. För suicid under det senaste decenniet är det cirka 500 000. Ett annat sätt att uttrycka det är att för varje självmord förlorades 34 levnadsår och 8 levnadsår per coviddödsfall.

— Det belyser att suicidprevention är en viktig folkhälsofråga, säger Rickard Ljung.