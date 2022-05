Efter sommarvärmen – nu kommer regnet

I helgen försvinner värmen när ett regnområde kommer in från södra Sverige och rör sig upp mot Svealand under fredagen. Och redan under lördagen väntas nästa regnområde dra in över Götaland och Svealand.

— Regnet kommer hålla nere temperaturen som kommer ligga på runt tio grader, men det kan bli kallare än så. Det är en rejäl sänkning, säger Sandra Fyrstedt, vakthavande meteorolog på SMHI.

Norrland klarar sig undan regn, där väntas varierad molnighet och chans till en del sol med temperaturer på mellan 10-15 grader.

— På söndag ser det ut som att hela landet får liknande väder med växlande molnighet. Men det kan förekomma lokala regnskurar både i söder och norr.

Inte heller nästa vecka ser värmen ut att återvända.

— Vädret vi får under helgen håller i sig och det blir mer ostadigt. Temperaturen kommer ligga i allmänhet mellan 10-15 grader, men lägre i samband med regn.