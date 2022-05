Explosionsrisk vid svårsläckt industribrand

Det brinner sedan tiotiden i går tisdag i en industrilokal på Hisingen. Räddningstjänsten i Storgöteborg har jobbat med släckningsarbetet under hela dagen och väntas vara kvar fram till lunchtid på onsdagen.

På grund av att det finns brännbara och explosiva varor i lokalen är det fortsatt stor risk, vilket försvårar arbetet. Tidigare under dagen upprättades bland annat ett säkerhetsavstånd på 300 meter och en större väg intill spärrades av, vilken väntas vara avstängd fram till klockan tolv på onsdagen. Under natten har släckningsarbetet gått in i ett mer lågintensivt läge för räddningstjänstens tre enheter som är på plats. Bland annat används vattenkanoner.

— Vi har en kran som ska monteras på plats där som ska lyfta av delar av taket för att komma åt. Under det här taket ligger det fortfarande och härdar. Det går inte att komma åt då taket ligger på som ett lock, säger Mathias Kapocs, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten, strax före klockan fyra på onsdagsmorgonen.

Industribyggnaden ligger inte så långt från Säve flygplats.

Initialt var rökutvecklingen så pass kraftig att räddningsledaren gick ut med ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) om att personer inom en radie av tre kilometer från branden, mellan Björlanda och Säve flygfält, skulle hålla sig inomhus och stänga om sig. En närliggande skola fick även påhälsning av polisen som bad skolan att stänga ventilationen och hålla barnen inomhus.

Det är ännu okänt var branden startat och vad som har orsakat den, men polisen har upprättat en anmälan om mordbrand.