Grodor i Ånge korkade igen vattenrör

— De har upptäckt att det har blivit stopp, för vattnet kommer inte fram om det sitter en groda i vägen, säger Emma Gustavsson, VA-chef i Ånge kommun till radiokanalen.

Thomas Bäckman, boende i Ånge, säger till Expressen att han stod i duschen när vattnet plötsligt slutade rinna.

— Vi tog isär rören och hittade en groda som satt i en backventil, säger Bäckman till tidningen.

Nu kan gåtan vara löst. Gustavsson säger att kommunen har använt sin reservvattentäkt för att genomföra en åtgärd i den stora vattentäkten, och att grodorna sannolikt kommit in genom reservvattentäkten.

— Det sitter galler eller silar ut ur brunnen, där har vi satt ett nytt nu. Det måste kanske vara där de har kommit in, det kan finnas grodor i skogen. Nu har vi satt in ett nytt galler och stängt av reservvattentäkten för att säkerställa att vi inte får in fler grodor, säger Gustavsson till P4 Västernorrland.

Kommunen har inte gått ut med en generell rekommendation att koka dricksvattnet.

— Man kan absolut koka vattnet om man känner oro. Vi har tagit prover ute på nätet för att se att vattnet är okej, säger Gustavsson.