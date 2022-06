Varning för inbrott i sommartomma lägenheter

Många semestertomma lägenheter i landet drabbas av inbrott under sommaren. Arkivbild. Foto: TT

Antalet polisanmälda lägenhetsinbrott ökade i fjol med sex procent under semestermånaderna juni–augusti jämfört med samma period 2020. Totalt anmäldes 1 569 inbrott under sommaren 2021, vilket innebär 17 per dygn, enligt Stöldskyddsföreningen (SSF).